Для заключенных журналистов и активистов собрано 230 книг

Проведена акция по сбору книг для заключенных журналистов и активистов, сообщил Turan один из организаторов акции журналист Ниджат Амирасланов.

Одна из потребностей политзаключенных в тюрьме – это книги, поэтому было решено организовать такую акцию, которая прошла 4 и 5 февраля. По данным организаторов, они собрали 230 книг.

Как, когда и кому контректно будут переданы книги пока неясно. Неизвестно также примет их Пенитенциарная служба.