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(9 минут назад)
Для заключенных журналистов и активистов собрано 230 книг

Для заключенных журналистов и активистов собрано 230 книг

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Для заключенных журналистов и активистов собрано 230 книг

Проведена акция по сбору книг для заключенных журналистов и активистов, сообщил Turan  один из организаторов акции журналист Ниджат Амирасланов.

Одна из потребностей политзаключенных в тюрьме – это  книги, поэтому было решено организовать такую акцию, которая прошла 4 и 5 февраля.  По данным организаторов, они собрали 230 книг.

Как, когда и кому контректно будут переданы книги пока неясно. Неизвестно также примет их Пенитенциарная служба. 

 

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