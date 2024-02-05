В БДИПЧ ОБСЕ о депортации своего наблюдателя из Азербайджана
В БДИПЧ ОБСЕ о депортации своего наблюдателя из Азербайджана
В БДИПЧ ОБСЕ подтвердили отказ во въезде в Азербайджан краткосрочному наблюдателю миссии этой организации Нику Гуггеру .
«В настоящее время нам не известна точная причина, но мы обратились к властям и ждем ответа», - сказала пресс-секретарь БДИПЧ ОБСЕ Катя Андруш, отвечая на запрос Turan.
Она подчеркнула, что «БДИПЧ не играет роли в принятии решения о возможном въезде наблюдателя в страну для участия в наблюдательной миссии. Это двусторонний вопрос между командирующим государством и принимающей страной».
Напеним, что речь идет о швейцарском депутата Нике Гуггере, который прибыл 3 февраля в составе швейцарской делегации в Баку, но был задержан и депортирован в Стамбул.
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