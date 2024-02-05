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(10 минут назад)
В Ходжалы обнаружен арсенал артиллерийских снарядов

В Ходжалы обнаружен арсенал артиллерийских снарядов

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

В Ходжалы обнаружен склад артиллерийских снарядов

В Ходжалинском районе при осмотре территории был обнаружен склад  артиллерийских снарядов, сообщило минобороны Азербайджана.

Инженерено-саперными подразделениями азербайджанской армии были изъяты с территории около 300 бронебойных и  осколочно-фугасных снарядов 122 мм.

 

В Ходжалы обнаружен склад артиллерийских снарядов В Ходжалы обнаружен склад артиллерийских снарядов
В Ходжалы обнаружен склад артиллерийских снарядов В Ходжалы обнаружен склад артиллерийских снарядов

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