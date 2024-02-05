В Ходжалы обнаружен арсенал артиллерийских снарядов
В Ходжалы обнаружен склад артиллерийских снарядов
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- Общество
- 5 февраль 2024 16:44
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Политика
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- 5 февраль 2024, 17:50
В Бакинском суде по тяжким преступлениям 5 февраля завершился судебный процесс над религиозным блогером Рашадом Рамазановым, обвиняемым в незаконном обороте наркотиков. Суд приговорил его к 5 годам 4 месяцам лишения свободы, сообщила его супруга Кенуль Рамазанова.
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- 5 февраль 2024, 17:02
В БДИПЧ ОБСЕ подтвердили отказ краткосрочному наблюдателю миссии этой организации Нику Гуггеру въезд в Азербайджан. «В настоящее время нам не известна точная причина, но мы обратились к властям и ждем ответа», - сказала пресс-секретарь БДИПЧ ОБСЕ Катя Андруш, отвечая на запрос Turan.
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- 5 февраль 2024, 15:42
Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии взаимодействует с властями Азербайджана по дипломатическим каналам в связи с инцидентом 3 февраля, когда в Баку не был допущен гражданин Швейцарии, Ник Гуггер.
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- 5 февраль 2024, 12:40
Специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ, заместитель председателя Комитета по экономике и окружающей среде Артур Герасимов (Украина) и глава делегации ПА ОБСЕ, вице-президент Даниэл Де Риддер (Германия) будут готовы общаться со СМИ в день выборов в Баку, 7 февраля 2024 г.
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