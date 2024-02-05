В Ходжалы обнаружен склад артиллерийских снарядов

В БДИПЧ ОБСЕ подтвердили отказ краткосрочному наблюдателю миссии этой организации Нику Гуггеру въезд в Азербайджан. «В настоящее время нам не известна точная причина, но мы обратились к властям и ждем ответа», - сказала пресс-секретарь БДИПЧ ОБСЕ Катя Андруш, отвечая на запрос Turan.