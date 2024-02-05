В январе в Клиническом центре Баку от отравлений скончались семь человек

В январе в Клиническом центре Баку от отравлений скончались семь человек

В январе 2024 г. в Клинический медицинский центр (КМЦ) Баку было 664 обращений с жалобами на отравления.

93 человека были приняты в Токсикологическое отделение. Из них 16 отравились от угарного газа, 6 – ботулизма, 40 – лекарств, 5 – этанола, 23 – уксусной кислоты.

Еще семь человек (6 мужчин и 1 женщина) попали в больницу в результате аллергических реакций. Несмотря на усилия врачей, их спасти не удалось.