В январе в Клиническом центре Баку от отравлений скончались семь человек
В январе в Клиническом центре Баку от отравлений скончались семь человек
В январе 2024 г. в Клинический медицинский центр (КМЦ) Баку было 664 обращений с жалобами на отравления.
93 человека были приняты в Токсикологическое отделение. Из них 16 отравились от угарного газа, 6 – ботулизма, 40 – лекарств, 5 – этанола, 23 – уксусной кислоты.
Еще семь человек (6 мужчин и 1 женщина) попали в больницу в результате аллергических реакций. Несмотря на усилия врачей, их спасти не удалось.
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