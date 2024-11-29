Отвернется ли Грузия от Европы?

После заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе об отсрочке переговоров о членстве в ЕС до 2028 года в Тбилиси вспыхнули протесты. Правительство также заявило о намерении отказаться от бюджетных грантов ЕС до 2028 года, заявив, что к тому времени Грузия будет экономически готова начать переговоры о членстве.

В Тбилиси полиция применила водометы для разгона тысяч протестующих, собравшихся у здания парламента Грузии на проспекте Руставели и улице Чичинадзе. В результате столкновений пострадали трое сотрудников полиции и десятки протестующих, некоторым из которых потребовалась медицинская помощь после того, как полиция применила слезоточивый газ.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к демонстрантам, осудив решение правительства и призвав к проведению новых парламентских выборов. «Сегодня стало ясно, что в Грузии произошел конституционный переворот. Это продолжается уже несколько месяцев. Процесс перевода страны с орбиты Европы на орбиту России теперь завершен», — заявила она журналистам.

События в Грузии проанализировал в программе «Сложные вопросы» политический обозреватель Шахин Джафарли.

Джафарли утверждал, что решение правительства отложить переговоры о членстве в ЕС и отклонить бюджетные гранты ЕС было предсказуемым. «Если вспомнить предвыборную риторику и обещания партии «Грузинская мечта», то становится очевидным, что именно в этом направлении они и двигались. Они уже объявили о планах преследования оппозиционных партий, включая «Единое национальное движение» и более широкую прозападную оппозицию, заклеймив их как западную разведывательную сеть», — сказал он.

Джафарли также отметил, что перед выборами 14 мая парламент Грузии принял спорный закон об иностранных агентах, что является преднамеренным саботажем европейской интеграции страны. Это произошло несмотря на то, что Европейский совет предоставил Грузии официальный статус кандидата на членство в ЕС 14 декабря 2023 года.

По словам Джафарли, грузинское правительство — под влиянием бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили — уводит страну от Запада и в сферу влияния России. Он предположил, что Иванишвили намерен полностью распустить оппозицию к 2028 году и установить авторитарный режим.

Политолог подчеркнул сомнительную легитимность парламента Грузии, где «Грузинская мечта» занимает 89 мест, а оппозиция, отказавшаяся от 61 мандата, отсутствует. «Широко распространено мнение, что «Грузинская мечта» сфабриковала около 10% голосов. Как минимум, часть населения, проголосовавшая за оппозицию, не примет эту систему управления», — заявил он.

Джафарли подчеркнул, что стихийные протесты демонстрируют неспособность общественности принять резкий поворот Грузии в траектории развития. «Вчерашние протесты — это четкое указание на то, что люди не смирятся с разворотом на 180° в сторону Грузии», — заключил он.