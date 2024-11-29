За 11 месяцев потери силовых ведомств Азербайджана составили 50 человек

Потери сектора обороны и безопасности Азербайджана за 11 месяцев 2024 года составили по меньшей мере 50 человек.

Из них 48 небоевые потери. Еще двое скончавшихся военных были ранены в ходе антитеррористической операции в сентября 2023 года в Карабахе и длительное время находились в коме, сообщает Caspian Defense Studies Institute (Институт каспийских военных исследований ).

15 человек погибли в ДТП, 5 - в результате несчастных различных случаев, 12 – умерли от отравлений и других болезней, 9 - совершили суицид, 4 – стали жертвами незаконных действий, 2 - погибли от неосторожного обращения с оружием, один умер по неизвестным причинам.

43 человека из умерших являлись военнослужащими Министерства обороны, 3 – Внутренних Войск, 3 – Государственной Пограничной Службе, 1 – Министерства Чрезвычайных Ситуаций.

24 были рядовыми срочной службы, 14 – офицерами, 9 – сверхсрочниками, 3 – прапорщиками.

В 2024 г. 19 военнослужащих были ранены по различным причинам.

15 - пострадали в авариях, двое были ранены от выстрелов противника, еще один отравился.

21 смертей произошли на освобожденных территориях, 14 – в войсковых частях близких к бывшей зоне конфликта, остальные 15 – в восточных и южный районах страны.

В 2023 г. потери сектора обороны и безопасности страны составили по меньшей мере 260 военных, в том числе 212 погибли в боевых условиях, остальные потери – небоевые.

Caspian Defense Studies Institute (Институт каспийских военных исследований ) приступил к своей деятельности в качестве аналитического центра в феврале 2015 года в Германии. Одним из его основателей стал Джасур Сумеринли, возглавлявший до своего отъезда из Азербайджана в сентябре 2014 года центр журналистских военных исследований "Доктрина".