Правительство Грузии теряет поддержку в МИД и Минобороны, но получает поздравление из Баку

Правительство Грузии теряет поддержку в МИД и Минобороны, но получает поздравление из Баку

Правительство Грузии теряет поддержку в МИД и Минобороны, но получает поздравление из Баку

Несколько десятков сотрудников Минобороны Грузии заявили о приверженности курсу на вступление в ЕС и НАТО, назвав его безальтернативным для безопасности страны. Они распространили совместное заявление на фоне решения правительства о заморозке переговоров по вступлению в ЕС.

«Европейская и евроатлантическая интеграция – это безальтернативный путь дальнейшего укрепления безопасности и суверенитета страны, а также главный приоритет внешней политики и политики безопасности, что утверждено как Конституцией Грузии, так и всеми концептуальными документами на национальном и ведомственном уровнях», — говорится в заявлении.

Авторы обращения подчеркнули важность сотрудничества Грузии с европейскими и евроатлантическими структурами, а также вклад западных партнеров в развитие оборонного потенциала Грузии.

На данный момент заявление подписали 43 человека – сотрудники различных департаментов оборонного ведомства.

В четверг премьер Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о снятии с повестки до 2028 года вопроса открытия переговоров о вступлении страны в ЕС и отказе от всех бюджетных грантов Евросоюза.

Президент Саломе Зурабишвили призвала граждан противостоять решению правительства. Она отдельно обратилась к послам, госслужащим, военным и полиции.

После этого несколько десятков сотрудников МИД Грузии выступили против решения правительства заморозить евроинтеграцию, назвав его несоответствующим стратегическим интересам страны и противоречащими Конституции. Они предупредили, что это может привести к изоляции Грузии и упущению исторической возможности вступить в ЕС. К настоящему моменту число подписантов увеличилось почти до сотни.

В знак протеста с курсом правительства об отставке объявил посол Грузии в Болгарии Отар Бердзенишвили.

На этом фонем премьер-министр Азербайджана направил поздравление премьеру Грузии Иркалию Кобахидзе по случаю переизбрания на свой пост.