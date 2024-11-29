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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Мешает ли менталитет примирению Армении с Азербайджаном? - беседа с Робертом Устяном в 21:00

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Сложный вопрос

  • Отвернется ли Грузия от Европы? Сложный вопрос
    • 29 ноябрь 2024, 19:54

    Отвернется ли Грузия от Европы?

    После заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе об отсрочке переговоров о членстве в ЕС до 2028 года в Тбилиси вспыхнули протесты. Правительство также заявило о намерении отказаться от бюджетных грантов ЕС до 2028 года, заявив, что к тому времени Грузия будет экономически готова начать переговоры о членстве.

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  • Выборы по новому закону в новом году: что говорит закон? Сложный вопрос
    • 28 ноябрь 2024, 22:53

    Выборы по новому закону в новом году: что говорит закон?

    Муниципальные выборы в Азербайджане назначены на 29 января 2025 года, о чем было объявлено на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) 27 ноября. 18 октября 2024 года Милли Меджлис (парламент) рассмотрел законопроект, предлагающий внесение изменений в «Список муниципалитетов Азербайджанской Республики», являющийся приложением к Закону «О муниципальных территориях и землях».

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  • Повестка дня дискуссии с Насими Мамедли Сложный вопрос
    • 27 ноябрь 2024, 13:24

    Повестка дня дискуссии с Насими Мамедли

    Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyindəki İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzinin mülki müdafiə qərargahının rəisi Ədalət Verdiyev həbs edilib. Həm də ehtiyatda olan zabit olaraq, hərbi ekspert kimi fəaliyyət göstərən Ədalət Verdiyev dövlət sirri hesab edilən hərbi məlumatları yaymaqda ittiham olunur. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

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  • Результаты COP29 глазами экоактивиста Сложный вопрос
    • 26 ноябрь 2024, 19:35

    Результаты COP29 глазами экоактивиста

    Когда 23 ноября занавес COP29 закрылся, двухнедельный климатический саммит, прошедший в столице Азербайджана под председательством министра экологии и природных ресурсов Мухтара Бабаева, оставил после себя смесь облегчения и недовольства. Хотя официальное соглашение было объявлено, спорный путь к нему выявил глубокие разногласия и сохраняющиеся вопросы о глобальной приверженности борьбе с изменением климата.

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Мешает ли менталитет примирению Армении с Азербайджаном? - беседа с Робертом Устяном


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