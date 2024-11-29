Мешает ли менталитет примирению Армении с Азербайджаном? - беседа с Робертом Устяном в 21:00
Сложный вопрос
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- 29 ноябрь 2024, 19:54
После заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе об отсрочке переговоров о членстве в ЕС до 2028 года в Тбилиси вспыхнули протесты. Правительство также заявило о намерении отказаться от бюджетных грантов ЕС до 2028 года, заявив, что к тому времени Грузия будет экономически готова начать переговоры о членстве.
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- 28 ноябрь 2024, 22:53
Муниципальные выборы в Азербайджане назначены на 29 января 2025 года, о чем было объявлено на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) 27 ноября. 18 октября 2024 года Милли Меджлис (парламент) рассмотрел законопроект, предлагающий внесение изменений в «Список муниципалитетов Азербайджанской Республики», являющийся приложением к Закону «О муниципальных территориях и землях».
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- 27 ноябрь 2024, 13:24
Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyindəki İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzinin mülki müdafiə qərargahının rəisi Ədalət Verdiyev həbs edilib. Həm də ehtiyatda olan zabit olaraq, hərbi ekspert kimi fəaliyyət göstərən Ədalət Verdiyev dövlət sirri hesab edilən hərbi məlumatları yaymaqda ittiham olunur. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
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- 26 ноябрь 2024, 19:35
Когда 23 ноября занавес COP29 закрылся, двухнедельный климатический саммит, прошедший в столице Азербайджана под председательством министра экологии и природных ресурсов Мухтара Бабаева, оставил после себя смесь облегчения и недовольства. Хотя официальное соглашение было объявлено, спорный путь к нему выявил глубокие разногласия и сохраняющиеся вопросы о глобальной приверженности борьбе с изменением климата.
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