Мешает ли менталитет примирению Армении с Азербайджаном? - беседа с Робертом Устяном в 21:00

После заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе об отсрочке переговоров о членстве в ЕС до 2028 года в Тбилиси вспыхнули протесты. Правительство также заявило о намерении отказаться от бюджетных грантов ЕС до 2028 года, заявив, что к тому времени Грузия будет экономически готова начать переговоры о членстве.