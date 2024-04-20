Важным событием, вызвавшим реакцию как внутри страны, так и на международном уровне, стало то, что премьер-министр Армении Никол Пашинян приступил к осуществлению проекта по составлению подробного списка армян, погибших во время событий 1915 года, которые обычно называют Геноцидом армян. Эта инициатива, озвученная председателем Комитета по обороне Национального собрания Армении Андраником Кочаряном, направлена на создание "реальных основ" в отношении геноцида путем документирования сведений о каждой жертве. Этот шаг, по словам Кочаряна, имеет решающее значение не только для исторической достоверности, но и для формирования будущих отношений с соседними странами.

Пребывание Пашиняна на этом посту с 2018 года ознаменовалось сосредоточением внимания на борьбе с коррупцией и снижении влияния могущественных олигархов, связанных с предыдущими администрациями Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Его подход к внешней политике и историческим вопросам, таким как геноцид и статус Нагорного Карабаха, отражает тонкое понимание геополитических вызовов Армении.

Решение Пашиняна вернуться к повествованию о геноциде было принято в то время, когда Армения находится в сложных отношениях как с Россией, так и со своими ближайшими соседями - Азербайджаном и Турцией. Война 2020 года в Нагорном Карабахе, закончившаяся военной неудачей для Армении, также изменила стратегические приоритеты страны, вынудив Пашиняна пересмотреть многие давние национальные взгляды.

Внутри страны эта инициатива была встречена скептицизмом и откровенным противодействием со стороны некоторых, кто рассматривает ее как уступку турецким представлениям, которые исторически отрицали геноцид. Критики опасаются, что, подвергая сомнению установленную цифру в 1,5 миллиона жертв, Пашинян может непреднамеренно придать вес ревизионистским историям, пропагандируемым Турцией с 1960-х годов.

Однако конфликтолог Ариф Юнус предполагает, что подход Пашиняна может быть стратегической попыткой избавить Армению от исторических обид, которые препятствовали ее дипломатической и экономической независимости. Переосмысливая рассказы о прошлой жертвенности, Пашинян, похоже, направляет Армению по пути, на котором она сможет более конструктивно взаимодействовать со своими соседями, свободными от тени исторической вражды.

В программе "Сложный вопрос" Юнус отмечает, что Пашинян продвигает видение Армении, которое признает как ее реальные, так и исторические аспекты. Этот подход, по-видимому, является попыткой примирить историческую Армению, которая питает обиды и претензии, выходящие за рамки нынешних границ, с реальной Арменией, которая должна управлять международными отношениями в своих существующих территориальных границах. Размышления Пашиняна об исторической Армении как концепции, которая увековечивает вечную вражду и зависимость, перекликаются с его более широким намерением переосмыслить армянскую идентичность и государственность в более устойчивых терминах.

Администрация Пашиняна не только не отказывается от Геноцида армян, но и пересматривает отношение Армении к своей истории. Эта переоценка направлена не на отрицание зверств прошлого, а на утверждение суверенитета и будущего Армении. Документируя каждую жертву событий 1915 года, Пашинян не только укрепляет историческую память, но и использует ее в качестве основы для построения устойчивой и устремленной в будущее Армении.

Эта стратегия, какой бы противоречивой она ни была, отражает более широкое понимание того, что для прогресса и процветания Армении как суверенного государства она должна ориентироваться в своей истории с ясностью и стратегическим предвидением. Прагматичный подход Пашиняна, хотя и болезненный для некоторых, потенциально может привести Армению к большей дипломатической автономии и региональной стабильности.