В Ереване надеются получить село Башкенд

Руководство Армении впервые заговорило о возвращении этой стране территории села Башкенд (Арцвашен), взятое под контроль азербайджанской армией и ополченцами в 1992 году.

Мы не можем отказаться от эксклавной, анклавной темы. Об этом в беседе с журналистами заявил премьер-министр Никол Пашинян. По его словам, "Арцвашен является частью суверенной территории Республики Армения, и они договорились, что займутся этим вопросом".

Судя по высказыванию Пашиняна, Баку не давал согласия на передачу села Армении. "Вы знаете, что Республика Армения не может отказаться от этого вопроса, поскольку Арцвашен является частью суверенной территории нашей страны. Мы собираемся де-юре обосновать существование эксклава. Арцвашен в процессе демаркации, и у правительства Республики Армении есть такие обоснования, после чего будет осуществлен процесс демаркации вокруг Арцвашена, посмотрим, какие будут решения",- заявил Пашинян.

Он раскрыл важное обстоятельство, оговоренное в переговорах с Баку. По словам премьер-министра, перед подтверждением со стороны Баку возвращения спорного села, в качестве предварительного действия проводится демаркация четырех сел (Казахского района - Ред.).

Село Башкенд (Арцвашен), бывшее в советские годы анклавом Армянской ССР на территории Азербайджанской ССР, сейчас относится к Кедабекскому району Азербайджана. Согласно административно-территориальному делению Армении, оспаривающей принадлежность села, Башкенд принадлежит Гегаркуникской области Армении. Башкенд - самое крупное село (40 км км) из анклавных (эксклавных) территорий.

В регионе продолжаются массовые протесты армян, не желающих передачи четырех сел Азербайджану. Митингующие закрыли автомобилями дороги, по которым в эти села должна заехать азербайджанская техника и пограничники. 20 апреля протестующие армяне сняли пикет на дороге, ведущей в село Воскепар, но организовали пикет и закрыли дорогу в селе Киранц Тавушской области Армении. Жители утверждают, что в результате установления границы между двумя странами некоторые дома армян будут разрушены, школа и церковь окажутся вблизи позиций азербайджанской армии. В Ереване обещали владельцам этих домов денежную компенсацию за строительство жилья в другом месте. Будут построены новые дороги в обход азербайджанской территории. Полицейские силы Армении 20 апреля пытались разблокировать закрытую пикетчиками дорогу.

Ранее комиссии Армении и Азербайджана по вопросам делимитации государственной границы по итогам заседания распространили совместный пресс-релиз, в котором говорится, что предварительно согласована делимитация границ на участках у армянского села Баганис, азербайджанского Баганис Айрым, армянского Воскепар, азербайджанского Ашагы Аскипара, армянского Киранц, азербайджанского Хейримли, армянского Беркабер, азербайджанского Гызылгаджилы. Фактически это означает переход под контроль Азербайджана четырех сел, которые были в составе Азербайджанской ССР, а с 1990-х годов находились под контролем Армении.