В результате голодовки в СИЗО ухудшилось состояние здоровья оппозиционера Э.Гасанова
Активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Эльнур Гасанов 4-е сутки проводит сухую голодовку в Бакинском следственном изоляторе номер 1.
Как сообщили в ПНФА, в результате голодовки у него обострились хронические заболевания желудка и желчного пузыря.
«У него начались приступы», - сказали в ПНФА.
Гасанов объявил голодовку 18 апреля в знак протеста против изъятия его записей, подготовленных к выступлению в суде.
Гасанов является братом шехида второй Карабахской войны Теймура Гасанова.
В своем заявлении о голодовке он написал, что «в то время как «62 армянских военнопленных причастных к гибели 3 тысяч шехидов» были освобождены», его продолжают незаконно содержать в заключении.
Гасанов называет себя «пленным Вилаята Эйвазова (глава МВД)».
*Эльнур Гасанов был арестован 28 ноября 2023 года по обвинению в незаконном обороте наркотиков (ст. 234.4.3 УК). Активист считает, что настоящей причиной его ареста является критика действий руководства Дорожной полиции.
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