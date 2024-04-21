В результате голодовки в СИЗО ухудшилось состояние здоровья оппозиционера Э.Гасанова

Активист партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Эльнур Гасанов 4-е сутки проводит сухую голодовку в Бакинском следственном изоляторе номер 1.

Как сообщили в ПНФА, в результате голодовки у него обострились хронические заболевания желудка и желчного пузыря.

«У него начались приступы», - сказали в ПНФА.

Гасанов объявил голодовку 18 апреля в знак протеста против изъятия его записей, подготовленных к выступлению в суде.

Гасанов является братом шехида второй Карабахской войны Теймура Гасанова.

В своем заявлении о голодовке он написал, что «в то время как «62 армянских военнопленных причастных к гибели 3 тысяч шехидов» были освобождены», его продолжают незаконно содержать в заключении.

Гасанов называет себя «пленным Вилаята Эйвазова (глава МВД)».

*Эльнур Гасанов был арестован 28 ноября 2023 года по обвинению в незаконном обороте наркотиков (ст. 234.4.3 УК). Активист считает, что настоящей причиной его ареста является критика действий руководства Дорожной полиции.