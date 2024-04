США Конгресс наконец-то одобрил помощь для Украины, Израиля

Конгресс США в субботу принял Закон о дополнительных ассигнованиях на безопасность Украины при 311 голосе «зв» и 112, «против», сообщает вашингтонский корреспондент TURAN с Капитолийского холма.

Многие члены Палаты представителей, в первую очередь демократы, размахивали украинскими флагами во время голосования.

Пакет стоимостью 95 миллиардов долларов содержит 61 миллиард долларов для Украины и региональных партнеров.

Из этой суммы около 23 миллиардов долларов США будут использованы для пополнения запасов оружия Пентагона, вместо того, что поставят Украине.

Еще запасов 11 миллиардов долларов пойдут на финансирование военных операции США в регионе.

Почти 14 миллиардов долларов помогут Украине приобрести передовые оружейные системы и другое оборонное оборудование.

Палата представителей также отдельно одобрила законопроект, который разморозит российские активы (6 млрд) и направит их в Украину.

Палата представителей также приняла Дополнение по безопасности Израиля, которое включает 26,4 миллиарда долларов.

Оба законопроекта теперь направляются в Сенат, прежде чем они смогут попасть на стол президента Байдена.

Президент США обещал резолюции подписать немедленно, как только они поступят к нему.

