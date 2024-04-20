Глава Евросовета, МИДы Турции и Германии поздравляют Баку и Ереваном, однако Москва и Тегеран молчат
Глава Евросовета, МИДы Турции и Германии поздравляют Баку и Ереван, однако Москва и Тегеран молчат
Вслед за США и ООН вчерашнее соглашение между Азербайджаном и Арменией сегодня приветствовали: глава Евросовета Шарль Мишель, МИДы Турции и Германии.
Однако ближайшие соседи в лице Москвы и Тегерана словно не рады мирному ходу процесса и упорно молчат.
В заявлении Шарля Мишеля сказано: «Мы тепло приветствуем соглашение между Арменией и Азербайджаном на основе Алма-Атинской декларации 1991 года для разграничения границ между двумя странами.
Делимитация границ, основанная на однозначном признании территориальной целостности каждой страны, была ключевым элементом обсуждений в Брюсселе и послужит важным шагом на пути к нормализации и мирному открытию всего региона».
В заявлении МИД Германии говорится, что «соглашение Азербайджана и Армении о делимитации границы на основе Алма-Атинской декларации 1991 года устраняет важное препятствие на пути к мирному соглашению. Германия готова оказать всю возможную поддержку на пути к прочному миру».
МИД Турции также приветствует достигнутые 19 апреля договоренности азербайджано-армянской комиссии по делимитации границы.
«Мы с радостью приветствуем достигнутую договоренность о возвращении Азербайджану четырех сел, оккупированных в течение 30 лет, и продолжении работ по делимитации.
Это позитивное развитие, достигнутое посредством прямых переговоров, является важным шагом на пути к подписанию окончательного мирного соглашения».
Россия явно не довольна, что вопрос решается без нее, а Иран вдруг понял, что на очереди открытие Зангезурского коридора и его роль транзитной страны для связи между Азербайджаном с его Нахчыванским регионом сильно ослабнет.
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