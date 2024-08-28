Почему увеличился внутренний государственный долг?

Внешний государственный долг Азербайджана сократился, а внутренний государственный долг увеличился. По состоянию на 1 июля 2024 года внешний государственный долг составил 5,3613 млрд долларов США, сократившись на 1,0999 млрд долларов США или 17% по сравнению с началом года. Напротив, внутренний государственный долг составил 16,5719 млрд манатов, увеличившись на 705,5 млн манатов с начала года.

Рост внутреннего государственного долга наблюдался и в прошлом году. По данным Министерства финансов, основной причиной роста внутреннего долга является поддержка развития рынка ценных бумаг внутри страны, постепенное сокращение доли внешнего долга в общем государственном долге и выпуск государственных облигаций на внутреннем рынке. «Из 7,2807 млрд манатов внутреннего долга 7 млрд 280,7 млн ​​манатов приходится на обращающиеся государственные ценные бумаги, а 9,2912 млрд манатов — на принятые правительством гарантированные государством обязательства».

Экономист Эльчин Рашидов обсудил это в программе «Сложный вопрос». Он пояснил, что согласно стратегии Азербайджана, внешний долг постепенно заменяется внутренним. Установлен лимит на внешний долг, поскольку и государственные предприятия, и само правительство склонны брать в долг. Таким образом, правительство по сути устанавливает себе лимит, что создает риск того, что оно может в любой момент поднять этот лимит, по сути сведя на нет собственные гарантии правительства.

Рашидов считает, что замена внешнего долга внутренним может быть в некоторой степени позитивным событием. Это связано со значительными ошибками в управлении финансовой системой Азербайджана как на микро-, так и на макроэкономическом уровне. Например, доходность Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) крайне низкая, около 1% от номинала, что даже ниже годового уровня инфляции, что свидетельствует об уменьшении средств ГНФАР. В то же время деятельность государственных предприятий в Азербайджане непрозрачна, а их заимствования рискованны.

Рашидов отметил, что Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) берет кредиты под 7% годовых, а SOFAZ предоставляет кредиты под 1% годовых. «Это означает, что наша экономика ежегодно теряет 7%. Замена внешнего долга внутренним долгом компенсирует эту потерю», — пояснил экономист, добавив, что внутренние заимствования также несут риски.

По словам Рашидова, «SOCAR инвестировала значительные суммы в различные страны. Однако эти инвестиции непрозрачны и поэтому подвержены рискам», - утверждает экономист.