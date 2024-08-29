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(1 час назад)
Основателя Telegram освободили под залог и предьявили обвинения
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Основателя Telegram освободили под залог и предьявили обвинения

Павлу Дурову предъявили обвинения и освободили под залог. Ему запретили покидать Францию, также он должен внести залог в размере 5 миллионов евро и отмечаться дважды в неделю в полиции. 

«В пресс-релизе французской прокуратуры сказано что Дурова обвиняют в управлении платформой которая используется для незаконной деятельности, такой как отмывание денег, распространение детской порнографии, незаконном обороте наркотиков и мошенничестве. 

Также его обвиняют в отказе сотрудничать с властями. В документе отмечается, что эти обвинения выдвинули, потому что Telegram не реагировал на запросы властей». 

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