Основателя Telegram освободили под залог и предьявили обвинения
Павлу Дурову предъявили обвинения и освободили под залог. Ему запретили покидать Францию, также он должен внести залог в размере 5 миллионов евро и отмечаться дважды в неделю в полиции.
«В пресс-релизе французской прокуратуры сказано что Дурова обвиняют в управлении платформой которая используется для незаконной деятельности, такой как отмывание денег, распространение детской порнографии, незаконном обороте наркотиков и мошенничестве.
Также его обвиняют в отказе сотрудничать с властями. В документе отмечается, что эти обвинения выдвинули, потому что Telegram не реагировал на запросы властей».
В мире
-
Йеменская группировка Хуситов согласилась разрешить буксирам и спасательным судам добраться до поврежденного танкера с сырой нефтью в Красном море, сообщило в среду представительство Ирана при ООН после того, как боевики, связанные с Ираном, напали на судно под флагом Греции на прошлой неделе.
-
Сербия рассчитывает подписать "крупную" сделку на поставку французских истребителей во время визита французского лидера на этой неделе, сообщил президент Александр Вучич агентству AFP в среду. Стоимость соглашения оценивается в миллиарды долларов.
-
Европейские потребители столкнутся с повышением цен, если Киев не согласится продлить соглашение о транзите российского газа через Украину, срок действия которого истекает 31 декабря, заявил Кремль в среду.
-
- 29 август 2024, 10:07
Высокопоставленный дипломат Украины заявил в среду, что самая большая проблема, с которой сталкивается Киев в борьбе с Россией, заключается в том, что его союзники боятся одобрить новую политику поддержки Украины из-за страха эскалации.
Написать отзыв