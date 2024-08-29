Основателя Telegram освободили под залог и предьявили обвинения

Павлу Дурову предъявили обвинения и освободили под залог. Ему запретили покидать Францию, также он должен внести залог в размере 5 миллионов евро и отмечаться дважды в неделю в полиции.

«В пресс-релизе французской прокуратуры сказано что Дурова обвиняют в управлении платформой которая используется для незаконной деятельности, такой как отмывание денег, распространение детской порнографии, незаконном обороте наркотиков и мошенничестве.

Также его обвиняют в отказе сотрудничать с властями. В документе отмечается, что эти обвинения выдвинули, потому что Telegram не реагировал на запросы властей».