Почему в Азербайджане низок уровень социального благоденствия?

Азербайджан сталкивается с проблемами в области социального обеспечения, о чем свидетельствует последний ежегодный отчет Индекса социального прогресса. Занимая 99-е место из 170 стран с результатом 62,67 балла, страна сталкивается с критическими проблемами в неэкономических аспектах социального развития, что требует более тщательного изучения лежащих в их основе факторов.

Скандинавские страны Дания, Норвегия и Финляндия лидируют в индексе, подчеркивая существенный разрыв между Азербайджаном и мировыми лидерами. Среди своих соседей Азербайджан отстает: Грузия находится на 52-м месте, а Армения - на 50-м. Турция, Россия, Иран и Туркменистан занимают разные позиции, подчеркивая разнообразие социальных ландшафтов в регионе.

Экономист Эльчин Рашидов считает вопрос о низком индексе социального прогресса Азербайджана сложной проблемой, предполагая, что он коренится не только в некомпетентности, но и в сознательных политических решениях. В интервью программе «Сложный вопрос» он подчеркивает озабоченность по поводу расстановки приоритетов в политике, указывая на такие примеры, как Министерство образования, где бюрократические интересы препятствуют существенной роли образования в прогрессе общества.

Рашидов подчеркивает ключевую роль дохода на душу населения в индексе и критикует недостаточное внимание к статистике распределения доходов. Примечательно, что он отмечает, что доходы на душу населения в Азербайджане упали ниже, чем в Грузии и Армении. Экономист утверждает, что экономическому развитию Азербайджана не хватает инклюзивности, поскольку оно в первую очередь бюрократично и привязано к чиновникам.

Переплетение бизнеса с бюрократией препятствует росту независимых средних и крупных предприятий, что приводит к неравномерному распределению доходов. Рашидов утверждает, что это препятствует меритократии и подавляет социальную мобильность, создавая социальный дисбаланс и ограничивая социальное благополучие страны.

Региональные различия, особенно между столицей, Баку, и другими районами, способствуют значительной "утечке мозгов", поскольку люди ищут лучшие возможности в городских центрах. Рашидов критикует Генеральный план Баку, призывая перенаправить инвестиции на создание динамично развивающихся городов в регионах, а не увековечивать дисбаланс между столицей и другими районами.

В своей оценке Рашидов видит необходимость всесторонней урбанизации в регионах, подчеркивая важность улучшения качества жизни за пределами столицы. Он предполагает, что борьба с беспорядком и бессистемным развитием в Баку является ключом к достижению социального прогресса.

В конечном счете, низкий уровень социального обеспечения не только препятствует непосредственному благополучию граждан, но и способствует "утечке мозгов", уменьшая потенциал долгосрочного развития Азербайджана. Анализ Рашидова подчеркивает настоятельную необходимость стратегических реформ, которые ставят во главу угла инклюзивное экономическое развитие, расширение прав и возможностей регионов и более сбалансированное распределение ресурсов для содействия устойчивому социальному прогрессу.