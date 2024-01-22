В «Аг шехер» будут проживать 280 тысяч человек

В «Аг шехер» будут проживать 280 тысяч человек

В ходе посещения 22 января «Аг шехер» (Baku White City) глава государства ознакомился с проводимыми работами.

Эта новая часть столицы занимает площадь в 1650 га и состоит из 10 кварталов разного стиля и 10 км береговой линии. На данный момент завершено строительство 91 здания. После полной реализации проекта там будут проживать 280 тыс человек, создано 240 тыс рабочих мест, говорится в сообщении на сайте главы государства.

Примечательным является то, что на территории «Аг шехер» установлены скульптурные работы известных зарубежных масторов – Энрике Кабреры и Джозефа Клибански.