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(1 час назад)
В  «Аг шехер» будут проживать 280 тысяч человек

В  «Аг шехер» будут проживать 280 тысяч человек

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

В  «Аг шехер» будут проживать 280 тысяч человек

В ходе посещения 22 января «Аг шехер» (Baku White City) глава государства ознакомился с проводимыми работами.

Эта новая часть столицы занимает площадь в 1650 га и состоит из 10 кварталов разного стиля и 10 км береговой линии. На данный момент завершено строительство 91 здания. После полной реализации проекта там будут проживать 280 тыс человек, создано 240 тыс рабочих мест, говорится в сообщении на сайте главы государства.

Примечательным является то, что на территории «Аг шехер» установлены скульптурные работы известных зарубежных масторов – Энрике Кабреры и Джозефа Клибански.

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