Повестка дня дискуссии с Насими Мамедли

Арестован начальник штаба гражданской обороны Центра общественного здравоохранения и реформ при Минздраве Азербайджана Адалят Вердиев.

Офицер запаса, военный эксперт Адалят Вердиев обвиняется в разглашении государственной тайны, сообщает Генпрокуратура. В пресс-службе заявили, что 22 ноября Вердиев в качестве военного эксперта принял участие в поездке представителей СМИ на освобожденные от оккупации территории. В ходе этой поездки он якобы фотографировал дислокационные позиции Вооруженных сил и Пограничных войск, их координаты и оперативную обстановку, а затем выкладывал эти снимки в своих аккаунтах в социальных сетях.

Между тем, несколько дней назад в Стамбуле был задержан военный атташе Азербайджана в Саудовской Аравии Гахраман Мамедов с 70 килограммами золота. Ему предъявлены обвинения по статьям 12.1, 206.3.2 и 206.3.3 (контрабанда, совершенная за пределами Азербайджана, группой лиц и с использованием служебного положения), а также по статье 341.1 (злоупотребление должностными полномочиями или превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса. Расследование ведет Главное следственное управление Службы государственной безопасности.

Председатель Комитета по правам человека Милли Меджлиса Захид Орудж на заседании парламента 25 ноября, посвященном обсуждению законопроекта «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год», предупредил, что открытие границ может привести к притоку сотен тысяч беженцев неазербайджанского происхождения.

Эти и другие вопросы затрагивает в своей передаче «Сложный вопрос» политический обозреватель Насими Мамедли.

Мамедли заявил, что аресты публично активных деятелей в Азербайджане часто имеют политическую подоплеку, исключения редки. Что касается Адалята Вердиева, эксперт подчеркнул, что Вердиев является законопослушным человеком, который однозначно поддерживает политический курс руководства страны. Он тщательно согласовывал свои взгляды с позицией Министерства обороны и политического руководства.

«Вердиев разместил в своем аккаунте в социальных сетях видеоматериалы, на которых показаны места дислокации Вооруженных сил и пограничных войск Азербайджана, их координаты и оперативная обстановка. Хотя это могло сыграть свою роль в его аресте, стоит отметить, что современные системы наблюдения легко отслеживают перемещения по поверхности земли вплоть до мельчайших деталей. У Армении есть такие возможности, поэтому эти обвинения кажутся озадачивающими. Вердиев не имел доступа к военным секретам, которые можно было бы продать, и не имеет доступа к такой информации», — заявил Мамедли.

Комментатор предположил, что власти стремятся продемонстрировать беспристрастность, показав, что нет ни «своих» (сторонников и поклонников правительства), ни «чужих» (критиков правительства), и что они относятся ко всем одинаково. Это может быть попыткой создать искусственный «баланс» и одновременно усилить атмосферу страха.

Комментируя арест военного атташе Азербайджана в Саудовской Аравии, Мамедли заметил: «Здесь нет ничего удивительного. Азербайджанские дипломаты, как и другие должностные лица, члены парламента и сотрудники правоохранительных органов, являются продуктами существующей системы, ориентированной не на выполнение своих обязанностей, а на «зарабатывание денег»».

Что касается заявления Захида Оруджа о потенциальном притоке беженцев в случае открытия границ, Мамедли отверг идею прибытия украинских беженцев в Азербайджан как нереалистичную. Он также посчитал возможный приток беженцев из России маловероятным, но если бы такой сценарий произошел, контролировать его на сухопутных границах было бы практически невозможно.

Политолог намекнул на экономические мотивы закрытия границ.

«С одной стороны, это направлено на ограничение оттока валюты из Азербайджана. С другой стороны, это направлено на прекращение трансграничной торговли, что мешает монополистам», — заключил он.