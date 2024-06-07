Президент сказал, что мы не идем в Европу. Куда идет Азербайджан?
6 июня президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан не стремится к вступлению в Европейский союз, заявив, что предпочитает независимость от европейского влияния. Во время встречи с делегацией Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств (ТЮРКПА) Алиев подчеркнул решимость Азербайджана прокладывать свой собственный курс.
"Мы здесь, мы не Европа", - заявил Алиев. "Мы не хотим вступать в европейскую семью, даже если бы мы захотели, нас бы никто не впустил. Мы живем здесь на своих условиях, мы не действуем по чьим-то указаниям и не допускаем вмешательства в наши дела. Не прикасайся ко мне, и я не прикоснусь к тебе. Если ты прикоснешься ко мне, то ожидай, что у тебя тоже разболится голова".
Алиев обратил внимание на ухудшение отношений Азербайджана с рядом европейских стран после Второй Карабахской войны. Он также выступил в защиту правительства Венгрии, которое столкнулось со значительным давлением и санкциями со стороны ЕС за свою позицию в отношении традиционных ценностей.
Политический обозреватель Насими Мамедли обсудил последствия высказываний Алиева в программе "Сложный вопрос". Он отметил, что отношения Азербайджана с Европейским союзом начались с Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС), подписанного 22 апреля 1996 года. Соглашение о сотрудничестве установило принципы сотрудничества, включая уважение демократических принципов, прав человека и сближение законодательства с ЕС.
Мамедли отметил, что Азербайджан сейчас продвигает особый "азербайджанский" путь развития в качестве альтернативы европейской интеграции. "Но Азербайджан - это не Китай, не Индия, не Великобритания и даже не Турция. У него нет ресурсов, чтобы проложить свой собственный уникальный путь", - сказал он. Он поддерживает прозападный подход, который, по его мнению, лучше обеспечивает безопасность, благополучие и свободу выражения мнений граждан.
Мамедли утверждал, что поиск альтернативных моделей развития обычно возникает, когда режим отвергает принципы демократии и прав человека. "Прозападный путь направлен на обеспечение безопасности граждан, их благополучия и свободы выражения мнений", - подчеркнул он.
Высказывания Алиева свидетельствуют о значительном сдвиге во внешней политике Азербайджана, отражающем более широкую тенденцию к дистанцированию от влияния Запада и поиску новых союзов. По мере того, как Азербайджан движется по этой новой траектории, руководство страны стремится утвердить больший суверенитет и независимость на мировой арене.
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Сложный вопрос
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Выделение 637 миллионов манатов на строительство нового здания Центрального банка Азербайджана (ЦБА) вызвало серьезные споры. Проект строительства нового административного здания ЦБА, расположенного в Низаминском районе Баку, является крупным финансовым проектом. В контракте с головным подрядчиком предусмотрено, что на другие капитальные вложения, не включенные в смету строительства, выделяется 242,1 млн. манатов и дополнительно 39,8 млн. манатов.
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Азербайджан, страна, известная своим богатым культурным наследием и экономическим потенциалом, сталкивается с серьезным кризисом в области общественного здравоохранения: высоким уровнем смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Согласно отчету World Statistics, Азербайджан занимает второе место в мире по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний с показателем 388 смертей на 100 000 человек, вплотную приблизившись к показателю Таджикистана (389). Эта тревожная статистика ставит Азербайджан впереди таких стран, как Узбекистан (354 смертельных случая), Украина (305 смертельных случаев) и Беларусь (282 смертельных случая), в то время как Россия, Казахстан, Иран и Турция находятся значительно ниже.
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- 4 июнь 2024, 22:38
На прошлой неделе Яир Нетаньяху, сын премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, вызвал споры публикацией в своем аккаунте X (ранее Twitter). Пост, призывающий к защите курдов, содержал карту, на которой юго-западные районы Азербайджана и провинции Ирана были изображены как курдские территории. Рядом с картой Яир разместил такие лозунги, как "Все внимание приковано к Курдистану", "Остановите геноцид курдского населения в Турции" и "Остановите геноцид курдов в Иране, Ираке, Сирии". Публикация вызвала вопросы о ее намерениях и последствиях.
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2 отзыв
Акпер
2024-06-08
Азербайджан географически находится в Европе. Вместе с Грузией и Арменией. Все Закавказье это Европа . Уже с этой точки зрения глупое заявление что мы не Европа. Кроме того мы относимся к Caucasian race (Европеоидная раса ). То есть абсолютно бредовое заявление что мы не Европа. Но нет. Это не бредни. Это конретное заявление на изоляцию власти Азербайджана от европейских принципов и ценностей. Чего только не скажешь и не сделаешь чтобы власть удержать. Даже Путина с Эрдоганом дядями родными признаеншь)))))
Chingiz
2024-06-08
Согласно и Википедии и большинства географических Атласов ,Южный Кавказ целиком находится в Азии, а то что 1996 Азербайджан как и Грузия и Армения вошли в СПС, так это было уловкой расширения влияния запада для ослабления в регионе традиционного влияния России...Так, что азиаты мы!!! И президент прав.