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(10 часов назад)
Президент сказал, что мы не идем в Европу. Куда идет Азербайджан?
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Камран Махмудов
Камран Махмудов

Журналист

Президент сказал, что мы не идем в Европу. Куда идет Азербайджан?

6 июня президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан не стремится к вступлению в Европейский союз, заявив, что предпочитает независимость от европейского влияния. Во время встречи с делегацией Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств (ТЮРКПА) Алиев подчеркнул решимость Азербайджана прокладывать свой собственный курс.

"Мы здесь, мы не Европа", - заявил Алиев. "Мы не хотим вступать в европейскую семью, даже если бы мы захотели, нас бы никто не впустил. Мы живем здесь на своих условиях, мы не действуем по чьим-то указаниям и не допускаем вмешательства в наши дела. Не прикасайся ко мне, и я не прикоснусь к тебе. Если ты прикоснешься ко мне, то ожидай, что у тебя тоже разболится голова".

Алиев обратил внимание на ухудшение отношений Азербайджана с рядом европейских стран после Второй Карабахской войны. Он также выступил в защиту правительства Венгрии, которое столкнулось со значительным давлением и санкциями со стороны ЕС за свою позицию в отношении традиционных ценностей.

Политический обозреватель Насими Мамедли обсудил последствия высказываний Алиева в программе "Сложный вопрос". Он отметил, что отношения Азербайджана с Европейским союзом начались с Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС), подписанного 22 апреля 1996 года. Соглашение о сотрудничестве установило принципы сотрудничества, включая уважение демократических принципов, прав человека и сближение законодательства с ЕС.

Мамедли отметил, что Азербайджан сейчас продвигает особый "азербайджанский" путь развития в качестве альтернативы европейской интеграции. "Но Азербайджан - это не Китай, не Индия, не Великобритания и даже не Турция. У него нет ресурсов, чтобы проложить свой собственный уникальный путь", - сказал он. Он поддерживает прозападный подход, который, по его мнению, лучше обеспечивает безопасность, благополучие и свободу выражения мнений граждан.

Мамедли утверждал, что поиск альтернативных моделей развития обычно возникает, когда режим отвергает принципы демократии и прав человека. "Прозападный путь направлен на обеспечение безопасности граждан, их благополучия и свободы выражения мнений", - подчеркнул он.

Высказывания Алиева свидетельствуют о значительном сдвиге во внешней политике Азербайджана, отражающем более широкую тенденцию к дистанцированию от влияния Запада и поиску новых союзов. По мере того, как Азербайджан движется по этой новой траектории, руководство страны стремится утвердить больший суверенитет и независимость на мировой арене.

 

2 отзыв

  • Акпер

    2024-06-08

    Азербайджан географически находится в Европе. Вместе с Грузией и Арменией. Все Закавказье это Европа . Уже с этой точки зрения глупое заявление что мы не Европа. Кроме того мы относимся к Caucasian race (Европеоидная раса ). То есть абсолютно бредовое заявление что мы не Европа. Но нет. Это не бредни. Это конретное заявление на изоляцию власти Азербайджана от европейских принципов и ценностей. Чего только не скажешь и не сделаешь чтобы власть удержать. Даже Путина с Эрдоганом дядями родными признаеншь)))))

    Cavab ver

  • Chingiz

    2024-06-08

    Согласно и Википедии и большинства географических Атласов ,Южный Кавказ целиком находится в Азии, а то что 1996 Азербайджан как и Грузия и Армения вошли в СПС, так это было уловкой расширения влияния запада для ослабления в регионе традиционного влияния России...Так, что азиаты мы!!! И президент прав.

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