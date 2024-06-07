На пути к Тюркско-Туранскому союзу

Я твердо поддерживаю видение будущего Азербайджана президентом Ильхамом Алиевым. Его заявление о том, что "европейская история - это история крови и колонизации... Мы не Европа!" находит глубокий отклик у тех из нас, кто ищет новый путь, который отходит от евроатлантической системы и евразийской модели, ориентированной на Россию. Вместо этого наше будущее связано с Тюркско-Туранским союзом.

Видение Алиева отвергает как европейскую, так и российскую гегемонию. Он справедливо отмечает, что союз, построенный на истории кровопролития и колонизации, не может служить образцом для Азербайджана или любой другой страны. Народы мира начинают осознавать эту истину. Прикрываясь продвижением прав человека и демократии, евроатлантическая система нанесла многочисленный вред человечеству, особенно тюркскому народу. За последние 30 лет обширная научная работа задокументировала разрушительные последствия европейского колониализма, вторжений, геноцидов, рабства и торговли людьми.

Мир вступил в новую эру. В то время как в 19-м и 20-м веках доминировали европеизация и вестернизация, 21-й век знаменует собой период отказа от европейских культурных моделей и освобождения от их гегемонистской хватки. Мы являемся свидетелями подъема местных систем и культур на фоне многополярного мирового порядка.

Европейская система теряет свою легитимность как глобальная модель. Человечество переоценивает ущерб, причиненный столетиями европейской колонизации и культурного империализма. Такие ученые, как Эдвард Саид, Освальд Шпенглер и Фрутье Капра, подробно описали расистскую политику и разрушительные последствия европейского господства. В последние годы многие западные ученые начали развенчивать мифы о превосходстве Запада.

Западная культура и системы больше не рассматриваются как вершина человеческого развития. Мы прислушиваемся к словам Ильхама Алиева о Европе, признавая справедливость его утверждения о том, что "Мы - не Европа". Мы турки. Мы азиаты. Мы жители Востока. Мы мусульмане. Мы - военная нация со своими собственными цивилизационными ценностями, политическими и культурными системами и пониманием порядка.

Европа была суперсистемой на протяжении последних 500 лет, но мы, турки, были суперсистемой на протяжении всей истории. За каждой суперсистемой стоит цивилизация, мировоззрение и философия. Пришло время перестроить турецкую культуру и суперсистему. Государственная стратегия и национальная идея Азербайджана должны быть направлены на построение системы и цивилизации "Туран".

Россия остается главным препятствием на пути объединения тюрков. Россия, имеющая свою историю кровопролития и колонизации, на протяжении веков оккупировала и колонизировала тюркские земли. Российское государство на протяжении 600 лет вело войну с турками, опираясь на тюркскую географию и культуру. Москва и ее окраины являются историческими землями России, однако российское государство расширялось за счет пролития тюркской крови.

История России - это история войн с тюрками. Ни одно другое государство или нация не нанесли тюркскому этносу столько вреда, сколько Россия. Россия сыграла свою роль в распаде Золотой Орды, Тюркской империи Каджаров и Османской империи Оттоманов. Возвышению Армении над Азербайджаном способствовала Россия, подчеркнув свою роль врага тюркско-туранско-исламского мира.

В Азербайджане остаются открытыми 300 русскоязычных школ, что является символом сохраняющегося влияния России. Эти школы должны быть закрыты, а официальное преподавание русского языка должно быть запрещено. Азербайджан должен перестать быть периферией России.

Наш путь - это не евроатлантическая система и не евразийская система, в которой доминирует Россия. Евразийская система ущербна, потому что в ней Русь-славяне находятся в центре, а тюрки-мусульмане - в качестве подмножества. Тюрко-мусульманская культура не может быть подчинена русско-славянской культуре. Я протестую против евразийской системы, основанной на России. Однако в будущем к евразийской системе, основанной на тюркизме, можно будет вернуться.

В истории существовали две евразийские модели: евразийская модель Чингисхана, основанная на Тюрко-Туране, и СССР – евразийская модель Сталина с центром Россия-коммунисты. К первой следует вернуться и изучить ее в качестве будущей стратегии.

Чтобы Тюркский союз процветал, основанная на крови и колониализме Россия должна уйти с Кавказа. Регион должен стать центром объединения западных тюрок (Турция) и восточных тюрок (Туркестан) в культурном и географическом плане. Россия является самым большим препятствием для тюркского союза, и ее влияние в Азербайджане должно быть искоренено.

У России в Азербайджане не должно остаться ни одного солдата, ни русского языка, ни русскоговорящего человека.

Я не поддерживаю молчание Ильхама Алиева по поводу деятельности 300 русскоязычных школ в Азербайджане.