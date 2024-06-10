Реализация мечты Turan: что это значит для Азербайджана
Идея создания Тюрко-туранского союза как будущей цели Азербайджана получила значительное развитие, особенно при поддержке президента Ильхама Алиева. Философ Ясемен Гарагоюнлу в своей последней статье разделяет это мнение, утверждая, что устремления Азербайджана должны быть связаны с формированием союза, основанного на тюркской культурной и исторической идентичности, а не на Европе, России или евроатлантической системе.
6 июня президент Алиев во время встречи с делегацией Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств (ТЮРКПА) заявил, что Азербайджан не стремится к членству в Европейской семье. Это заявление вызвало дискуссии среди экспертов, некоторые из которых истолковали его как шаг навстречу России. Однако Гарагоюнлу с этим не согласен, подчеркивая, что будущее Азербайджана лежит в рамках Тюрко-Туранского союза.
В своей статье Гарагоюнлу называет Россию главным препятствием на пути создания Тюркского союза. Она подробно останавливается на этом в программе "Сложный вопрос", где обсуждает важность цивилизационной идентичности. Согласно Гарагоюнлу, цивилизационная идентичность представляет собой высший уровень социальной идентичности, основанный на осознании общего культурного и исторического наследия нации или близкородственных народов. Объединение государств, утверждает она, должно основываться на общих моральных, духовных ценностях и философских концепциях.
Заявление президента Алиева "Мы здесь, мы не Европа" является отражением этой идеи. Признавая Европейский союз символом процветания, передовой науки и демократии, Гарагоюнлу утверждает, что ЕС, по сути, является союзом стран, разделяющих христианско-европейские ценности. В качестве примера такой исключительности она приводит давнюю, но безуспешную попытку Турции вступить в ЕС. Турция, подавшая заявку на вступление в ЕС в 1987 году, представляет собой альтернативную христианской Европе тюркско-мусульманскую цивилизацию, что представляет собой значительный идеологический вызов европейской интеграции.
Гарагоюнлу считает, что присоединение Азербайджана к Тюрко-Туранскому союзу не только укрепит его цивилизационную идентичность, но и укрепит чувство единства и солидарности между тюркоязычными народами. Этот союз, основанный на общих культурных и исторических ценностях, потенциально может привести к расширению политического и экономического сотрудничества, укреплению стабильности и развития региона.
Таким образом, реализация мечты Turan предоставляет Азербайджану возможность пересмотреть свое геополитическое положение, двигаясь к будущему, в котором приоритетными будут его культурные и исторические связи с тюркскими народами. Этот стратегический сдвиг может иметь глубокие последствия для международных отношений, экономического партнерства и национальной идентичности Азербайджана, позиционируя его как ключевого игрока в формирующемся Тюрко-Туранском союзе.
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Сложный вопрос
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- 7 июнь 2024, 22:54
6 июня президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан не стремится к вступлению в Европейский союз, заявив, что предпочитает независимость от европейского влияния. Во время встречи с делегацией Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств (ТЮРКПА) Алиев подчеркнул решимость Азербайджана прокладывать свой собственный курс.
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Выделение 637 миллионов манатов на строительство нового здания Центрального банка Азербайджана (ЦБА) вызвало серьезные споры. Проект строительства нового административного здания ЦБА, расположенного в Низаминском районе Баку, является крупным финансовым проектом. В контракте с головным подрядчиком предусмотрено, что на другие капитальные вложения, не включенные в смету строительства, выделяется 242,1 млн. манатов и дополнительно 39,8 млн. манатов.
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Азербайджан, страна, известная своим богатым культурным наследием и экономическим потенциалом, сталкивается с серьезным кризисом в области общественного здравоохранения: высоким уровнем смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Согласно отчету World Statistics, Азербайджан занимает второе место в мире по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний с показателем 388 смертей на 100 000 человек, вплотную приблизившись к показателю Таджикистана (389). Эта тревожная статистика ставит Азербайджан впереди таких стран, как Узбекистан (354 смертельных случая), Украина (305 смертельных случаев) и Беларусь (282 смертельных случая), в то время как Россия, Казахстан, Иран и Турция находятся значительно ниже.
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- 4 июнь 2024, 22:38
На прошлой неделе Яир Нетаньяху, сын премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, вызвал споры публикацией в своем аккаунте X (ранее Twitter). Пост, призывающий к защите курдов, содержал карту, на которой юго-западные районы Азербайджана и провинции Ирана были изображены как курдские территории. Рядом с картой Яир разместил такие лозунги, как "Все внимание приковано к Курдистану", "Остановите геноцид курдского населения в Турции" и "Остановите геноцид курдов в Иране, Ираке, Сирии". Публикация вызвала вопросы о ее намерениях и последствиях.
1 отзыв
Акпер
2024-06-11
Bu türkləri kollektiv ağılsız kütlə adlandırırdı. .