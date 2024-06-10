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(3 часа назад)
Реализация мечты Turan: что это значит для Азербайджана
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Камран Махмудов
Камран Махмудов

Журналист

Реализация мечты Turan: что это значит для Азербайджана

Идея создания Тюрко-туранского союза как будущей цели Азербайджана получила значительное развитие, особенно при поддержке президента Ильхама Алиева. Философ Ясемен Гарагоюнлу в своей последней статье разделяет это мнение, утверждая, что устремления Азербайджана должны быть связаны с формированием союза, основанного на тюркской культурной и исторической идентичности, а не на Европе, России или евроатлантической системе.

6 июня президент Алиев во время встречи с делегацией Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств (ТЮРКПА) заявил, что Азербайджан не стремится к членству в Европейской семье. Это заявление вызвало дискуссии среди экспертов, некоторые из которых истолковали его как шаг навстречу России. Однако Гарагоюнлу с этим не согласен, подчеркивая, что будущее Азербайджана лежит в рамках Тюрко-Туранского союза.

В своей статье Гарагоюнлу называет Россию главным препятствием на пути создания Тюркского союза. Она подробно останавливается на этом в программе "Сложный вопрос", где обсуждает важность цивилизационной идентичности. Согласно Гарагоюнлу, цивилизационная идентичность представляет собой высший уровень социальной идентичности, основанный на осознании общего культурного и исторического наследия нации или близкородственных народов. Объединение государств, утверждает она, должно основываться на общих моральных, духовных ценностях и философских концепциях.

Заявление президента Алиева "Мы здесь, мы не Европа" является отражением этой идеи. Признавая Европейский союз символом процветания, передовой науки и демократии, Гарагоюнлу утверждает, что ЕС, по сути, является союзом стран, разделяющих христианско-европейские ценности. В качестве примера такой исключительности она приводит давнюю, но безуспешную попытку Турции вступить в ЕС. Турция, подавшая заявку на вступление в ЕС в 1987 году, представляет собой альтернативную христианской Европе тюркско-мусульманскую цивилизацию, что представляет собой значительный идеологический вызов европейской интеграции.

Гарагоюнлу считает, что присоединение Азербайджана к Тюрко-Туранскому союзу не только укрепит его цивилизационную идентичность, но и укрепит чувство единства и солидарности между тюркоязычными народами. Этот союз, основанный на общих культурных и исторических ценностях, потенциально может привести к расширению политического и экономического сотрудничества, укреплению стабильности и развития региона.

Таким образом, реализация мечты Turan предоставляет Азербайджану возможность пересмотреть свое геополитическое положение, двигаясь к будущему, в котором приоритетными будут его культурные и исторические связи с тюркскими народами. Этот стратегический сдвиг может иметь глубокие последствия для международных отношений, экономического партнерства и национальной идентичности Азербайджана, позиционируя его как ключевого игрока в формирующемся Тюрко-Туранском союзе.

1 отзыв

  • Акпер

    2024-06-11

    Bu türkləri kollektiv ağılsız kütlə adlandırırdı. .

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