Азербайджан и Грузия намерены наращивать военное сотрудничество (обновлено)

Перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Грузией были обсуждены сегодня в Баку на встрече министров обороны двух стран – Закира Гасанова и Ираклия Чиковани.

В ходе встречи Гасанов подчеркнул, что отношения стратегического партнерства между двумя странам развиваются по восходящей.

По его словам, 2024 году между двумя странами запланировано 21 совместное военное мероприятие.

Министр обороны пригласил своего грузинского коллегу на V Азербайджанскую международную оборонную выставку "ADEX", которая пройдет в Баку в сентябре этого года.

Чиковани со своей стороны отметил важность проведения подобных встреч в развитии и

расширении существующих отношений между Азербайджаном и Грузией. Он подчеркнул, что восстановление территориальной целостности Азербайджана очень важно для Грузии.

В ходе встречи была подчеркнута важность повышения интенсивности совместных учений. Было отмечено, что компьютеризированные командно-штабные учения «Этернити» и учения «Кавказский орел», проводимые в трехстороннем формате, способствуют взаимному обмену опытом.

Была выражена уверенность, что оборонное сотрудничество между Азербайджаном и Грузией будет способствовать обеспечению мира и стабильности в регионе.

На встрече министров обороны также были рассмотрены перспективы развития сотрудничества в военной и военно-образовательной сферах, подробно обсуждены вопросы региональной безопасности и другие темы, представляющие взаимный интерес.

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Министр обороны Грузии прибыл в Баку

Министр обороны Грузии Ираклий Чиковани 10 июня прибыл с официальным визитом в Азербайджане, где состоится его встреча с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым.

Стороны обсудят сотрудничество в оборонной сфере, сообщило Министерство обороны Грузии.