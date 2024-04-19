С какой целью вводились российские миротворцы и почему ушли?

Недавнее объявление о выводе российских миротворцев из Нагорно-Карабахского региона вызвало спекуляции и анализ мотивов и последствий этого стратегического шага. На фоне дипломатических заявлений и комментариев экспертов возникает подробное повествование, проливающее свет на сложную геополитическую динамику происходящего.

Подтверждая начало вывода войск, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил это решение, повторив заявления помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева. Гаджиев подчеркнул, что совместное руководство обеих стран приняло решение ускорить вывод российских миротворцев с территории Азербайджана, что согласуется с трехсторонним заявлением, подписанным в ноябре 2020 года.

Центральное место в понимании этого развития событий занимает контекст, предоставленный политическим комментатором Шуджаят Ахмадзаде в программе "Сложный вопрос". Идеи Ахмадзаде освещают исторический фон участия России в карабахском конфликте, прослеживая его корни до эпохи Бориса Ельцина. Роль России как традиционного союзника Армении и ее предполагаемое миротворческое присутствие в регионе уже давно являются спорными вопросами для Азербайджана, отражая более широкую геополитическую напряженность.

Однако Ахмадзаде утверждает, что региональная политика России претерпела значительные изменения после апрельской войны 2016 года и последующего формирования азербайджано-турецкого альянса. Эта перестройка побудила Россию пересмотреть свою позицию, что привело к вновь обретенному интересу к укреплению мира между Азербайджаном и Арменией. Ахмадзаде утверждает, что нагорно-карабахский конфликт 2020 года послужил поворотным моментом, способствовавшим сближению интересов России, Азербайджана и Турции.

Итоговое трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года ознаменовало собой важную веху в региональной динамике, позиционируя Россию как ключевого арбитра в установлении мира на Южном Кавказе. Размещение российских миротворцев стало символом этого вновь обретенного влияния, свидетельствующего о статусе России как ведущей державы в регионе.

Однако ситуация вновь изменилась с вторжением России в Украину, что отвлекло ресурсы и внимание от Южного Кавказа. Эта переоценка привела к переоценке политики России в отношении соседних стран, включая Азербайджан.

Ахмадзаде называет неожиданный исход армянского населения из Карабаха поворотным моментом, ускорившим досрочный вывод российских миротворцев. Поскольку оснований для их дальнейшего присутствия становилось все меньше, особенно в свете ожидаемого давления со стороны Азербайджана и Турции в 2025 году, Россия предпочла уйти с честью.

По сути, вывод российских миротворцев из Карабаха отражает совпадение геополитических реалий и стратегическую перекалибровку.