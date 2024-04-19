Оппозиционер в зале суда объявил сухую голодовку
В Бакинском суде по тяжким преступлениям 19 апреля на процессе по делу активиста партии Народного фронта Азербайджана Эльнура Гасанова был объявлен обвинительный акт.
Оппозиционер отверг, инкриминируемое ему обвинение в незаконном обороте наркотиков.
Он также сообщил, что перед началом судебного процесса сотрудники пенитенциарной службы изъяли у него подготовленный к выступлению в суде текст.
В знак протеста Гасанов объявил сухую голодовку.
Следующее заседание суда назначено на 3 мая.
*Эльнур Гасанов был арестован 28 ноября 2023 года по обвинению в незаконном обороте наркотиков (ст. 234.4.3 УК). Активист считает, что настоящей причиной его ареста является критика действий руководства Дорожной полиции.
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