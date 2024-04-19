Оппозиционер в зале суда объявил сухую голодовку

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 19 апреля на процессе по делу активиста партии Народного фронта Азербайджана Эльнура Гасанова был объявлен обвинительный акт.

Оппозиционер отверг, инкриминируемое ему обвинение в незаконном обороте наркотиков.

Он также сообщил, что перед началом судебного процесса сотрудники пенитенциарной службы изъяли у него подготовленный к выступлению в суде текст.

В знак протеста Гасанов объявил сухую голодовку.

Следующее заседание суда назначено на 3 мая.

*Эльнур Гасанов был арестован 28 ноября 2023 года по обвинению в незаконном обороте наркотиков (ст. 234.4.3 УК). Активист считает, что настоящей причиной его ареста является критика действий руководства Дорожной полиции.