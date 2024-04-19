Имран Алиев привлечен к ответственности по делу Abzas Media
Суд арестовал Имрана Алиева сроком на 2 месяца (обновлено)
Хатаинский районный суд Баку избрал в отношении Алиева меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца 1 день.
В ходе судебного заседания Алиев пожаловался на физическое давление. Его подвергали пыткам электротоком с целью дачи признательных показаний, сообщили Turan близкие Алиева.
По словам близких, его избивали, требуя подписать некие признания и отказаться от адвоката. Избиение началось в машине по дороге из аэропорта в полицию и продолжалилось позже.
Следы избиения и пыток родные заметили в суде.
Защита обжалует решение об аресте в апелляционном суде.
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2024-04-19 17:05
Имран Алиев привлечен к ответственности по делу Abzas Media
Руководитель сайта meclis.info Имран Алиев привлечен к уголовной ответственности по делу Abzas Media.
Как стало известно Turan, eму предъявлено обвинение по ст. 206.3.2 (контрабанда по предварительному сговору группой лиц) УК Азербайджана.
В ближайшие часы Хатаинский суд Баку изберет меру пресечения в виде ареста.
Алиев был задержан накануне вечером в бакинском аэропорту. Он сразу предположил, что его хотят привлечь по делу Abzas Media
*20 ноября прошлого года был задержан директор директор Abzas Media Ульви Гасанлы. В ходе обыска в офисе идания полиция «нашла» 40 тысяч евро.
В тот же день был задержан заместитель директора Abzas Media Мохаммед Кекалов, а 21 ноября - главный редактор Севиндж Вагифгызы. Через некоторое время была арестованы журналистка Наргиз Абсаламова, 13 декабря — журналист-расследователь Хафиз Бабалы. 13 января – Эльнара Гасымова.
Всем им предъявлено обвинение по статье 206.3.2 УК (контрабанда группой лиц по сговору) и им грозит от 5 до 8 лет тюрьмы. Они обвиняются в незаконном получении грантов от иностранных доноров.
Международные журналистские организации призвали власти Азербайджана немедленно освободить задержанных журналистов и прекратить давление на независимые СМИ.
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