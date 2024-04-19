Баку не коммпентирует сообщения о голодовке Варданяна

Баку не комментирует сообщения о голодовке Варданяна

Служба госбезопасности и другие госорганы Азербайджана не комментирует сообщения армянских СМИ, что бывший «госминистр» Карабаха Рубен Варданян начал голодовку в заключении в Баку.

Данная информация была распространена армянскими СМИ со ссылкой на семью Варданяна.

Якобы Варданян требует освободить его и всех остальных лидеров карабахских сепаратистов, находящихся в СИЗО.

Напомним, что это восемь военно-политических лидеров армянских сепаратистов Карабаха, задержанных по итогам сентябрьской 2023 года операции ВС Азербайджана. Все они обвиняются совершении тяжких преступлений против государственности Азербайджана.