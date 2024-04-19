Армения и Азербайджан согласовали госграницу на участке четырех сел между Газахом и Тавушем

Армения и Азербайджан согласовали госграницу на участке четырех сел между Газахом и Тавушем

Армения и Азербайджан согласовали госграницу на участке четырех сел между Газахом и Тавушем

Комиссии Армении и Азербайджана по вопросам делимитации госграницы провели 19 апреля заседание. В пресс-релизе по его итогам сказано, что «предварительно согласована делимитация границ на участках армянского села Баганис - азербайджанского Баганис Айрым, армянского Воскепар - азербайджанского Ашагы-Аскипара, армянского Киранца - азербайджанского Хейримли, армянского Беркабера - азербайджанского Гызыл-Гаджилы.

Согласно пресс-релизу, комиссии воспроизвели на карте границы времен СССР. На следующем этапе эти границы должны быть уточнены и отражены на земле. Таким образом, впервые между странами будет демаркированная государственная граница на данном участке.

Комиссии согласились, что в ходе всего процесса делимитации границы между Арменией и Азербайджаном будут основываться на Алма-Атинской декларации 1991 года.

Комиссии договорились, что после утверждения Регламента они согласуют порядок делимитации остальных участков армяно-азербайджанской государственной границы и в этом контексте также будет затронута вопрос анклавов.

Согласно армянским источникам, армянские войска отойдут с позиций, которые они занимают в районе четырех сел Газахского района.

Армянская сторона проложит новые участки дорог таким образом, чтобы ее приграничные села Киранц и Воскепар не потеряли связь с Арменией.