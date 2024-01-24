Справедлива ли позиция Совета Европы?
Справедлива ли позиция Совета Европы?
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) привлекла внимание санкцией против Азербайджана, вызвав дискуссии об ограничении его полномочий в ассамблее. Некоторые эксперты утверждают, что эти действия являются ответом на растущую близость Азербайджана к России, в то время как другие связывают это с сохраняющейся напряженностью вокруг карабахского вопроса. Политолог Ахмед Алили поделился своим мнением о разворачивающейся ситуации в ходе программы "Сложный вопрос".
Алили признал, что дискуссии о Карабахе не являются чем-то новым в ПАСЕ, подчеркнув, что этот вопрос неоднократно поднимался на прошлых слушаниях. Он пролил свет на существование групп интересов в Европе, которые считают себя вправе консультироваться по вопросам, входящим в их компетенцию. Когда эти группы ощущают пренебрежение, недовольство выражается в действиях, подобных тем, которые наблюдаются в ходе нынешних дебатов об Азербайджане.
Что касается решения Азербайджана отказать спикерам ПАСЕ в доступе к Лачинскому коридору, Алили заявила, что если бы это желание было выражено до 2023 года, реакция могла бы быть иной. Он утверждал, что Азербайджан добивался признания Лачинского гуманитарного коридора, и после событий сентября 2023 года решение отказать в доступе, вероятно, было вызвано попыткой получить доступ к нему через Армению.
Алили выделил отказ пригласить ПАСЕ дать оценку досрочным президентским выборам 7 февраля как более существенный источник недовольства ПАСЕ. Он предположил, что заинтересованные группы в Европе настаивают на ограничении автономии Азербайджана в выборе своих зарубежных партнеров. Эти группы, подобно их усилиям в Украине, стремятся повлиять на внешние альянсы Азербайджана и создать препятствия, надеясь принудить его отказаться от суверенного принятия решений во внешней политике.
Политолог предсказал, что Азербайджан, в настоящее время сдержанный в своей реакции в связи с предстоящими выборами, после выборов займет более открытую позицию по этим вопросам. Алили подчеркнул решимость Азербайджана не допускать внешнего вмешательства в его суверенное право принимать независимые внешнеполитические решения.
По мере того как страна готовится к выборам, динамика ее отношений с Европой готова к потенциальным изменениям, отражающим сложный баланс между национальным суверенитетом и международными ожиданиями.
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- Политика
- 24 январь 2024 21:50
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Сложный вопрос
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- 25 январь 2024, 21:02
На состоявшемся 24 января сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы депутаты одобрили резолюцию №15898 о лишении азербайджанской делегации права голоса до январской сессии ПАСЕ 2025 года.
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- 24 январь 2024, 17:04
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitorinq Komitəsi plenar iclasda Azərbaycan nümayəndə heyətinin səlahiyyətlərini təsdiq etməməyi tövsiyə edib. Monitorinq Komitəsi hesab edib ki, Azərbaycan nümayəndə heyətinin səlahiyyətləri ən az bir il təsdiq edilməməlidir.
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- 22 январь 2024, 16:59
Азербайджан сталкивается с проблемами в области социального обеспечения, о чем свидетельствует последний ежегодный отчет Индекса социального прогресса. Занимая 99-е место из 170 стран с результатом 62,67 балла, страна сталкивается с критическими проблемами в неэкономических аспектах социального развития, что требует более тщательного изучения лежащих в их основе факторов.
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- 19 январь 2024, 14:11
По мере того, как Азербайджан готовится к досрочным президентским выборам 7 февраля, очевидная холодность пронизывает его отношения с Западом, особенно с Францией и Европейским союзом. Напряженность усилилась после того, как Сенат Франции принял резолюцию, призывающую к введению санкций против Азербайджана, что вызвало быструю реакцию Милли Меджлиса Азербайджана, который обратился к правительству с призывом принять меры. Недавний эпизод со шпионажем с участием Франции еще больше усугубляет напряженную дипломатическую атмосферу.
1 отзыв
Изольда Дадашлы - Гурбанлы
2024-01-25
А каких суверенных решениях говорят? Прямиком и полностью зависим от европейских продаж и денег, это все знают! У всех все в ЕС! Какая Россия - если все под санкциями!