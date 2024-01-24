Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) привлекла внимание санкцией против Азербайджана, вызвав дискуссии об ограничении его полномочий в ассамблее. Некоторые эксперты утверждают, что эти действия являются ответом на растущую близость Азербайджана к России, в то время как другие связывают это с сохраняющейся напряженностью вокруг карабахского вопроса. Политолог Ахмед Алили поделился своим мнением о разворачивающейся ситуации в ходе программы "Сложный вопрос".

Алили признал, что дискуссии о Карабахе не являются чем-то новым в ПАСЕ, подчеркнув, что этот вопрос неоднократно поднимался на прошлых слушаниях. Он пролил свет на существование групп интересов в Европе, которые считают себя вправе консультироваться по вопросам, входящим в их компетенцию. Когда эти группы ощущают пренебрежение, недовольство выражается в действиях, подобных тем, которые наблюдаются в ходе нынешних дебатов об Азербайджане.

Что касается решения Азербайджана отказать спикерам ПАСЕ в доступе к Лачинскому коридору, Алили заявила, что если бы это желание было выражено до 2023 года, реакция могла бы быть иной. Он утверждал, что Азербайджан добивался признания Лачинского гуманитарного коридора, и после событий сентября 2023 года решение отказать в доступе, вероятно, было вызвано попыткой получить доступ к нему через Армению.

Алили выделил отказ пригласить ПАСЕ дать оценку досрочным президентским выборам 7 февраля как более существенный источник недовольства ПАСЕ. Он предположил, что заинтересованные группы в Европе настаивают на ограничении автономии Азербайджана в выборе своих зарубежных партнеров. Эти группы, подобно их усилиям в Украине, стремятся повлиять на внешние альянсы Азербайджана и создать препятствия, надеясь принудить его отказаться от суверенного принятия решений во внешней политике.

Политолог предсказал, что Азербайджан, в настоящее время сдержанный в своей реакции в связи с предстоящими выборами, после выборов займет более открытую позицию по этим вопросам. Алили подчеркнул решимость Азербайджана не допускать внешнего вмешательства в его суверенное право принимать независимые внешнеполитические решения.

По мере того как страна готовится к выборам, динамика ее отношений с Европой готова к потенциальным изменениям, отражающим сложный баланс между национальным суверенитетом и международными ожиданиями.