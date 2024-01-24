ПАСЕ утвердил резолюцию о лишении делегации Азербайджана права голоса на год

ПАСЕ утвердил резолюцию о лишении делегации Азербайджана права голоса на год

На вечернем заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы 24 января депутаты утвердили резолюцию 15898 о лишении права голоса делегации Азербайджана до январской сессии ПАСЕ 2025 года.

«За» проголосовали 76 депутатов, «против» -10, воздержались 4.

В ходе дебатов абсолютное большинство выступавших назвали это решение справедливым и необходимым.

«Азербайджан регулярно нарушает свои обязательства перед Советом Европы и игнорирует наши ценности», «За последние годы Азербайджан упоминался в 14 резолюциях ПАСЕ, как нарушитель своих обязательств», «В Азербайджане сотни политзаключенных и десятки арестованных журналистов и 10 из них был арестованы совсем недавно», «Докладчики из Совета Европы не были допущены на встречи с политзаключенными» - вот основные тезисы, с которыми выступили депутаты.

В поддержку Азербайджана и против резолюции выступили только представители Украины и Турции.

В заключении авторы резолюции подчеркнули, что Азербайджан не исключают из ПАСЕ, а только призывают выполнять свои обязательства и предпринять конкретные шаги в этом направлении.

