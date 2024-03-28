Сухопутные границы, наркоторговцы, цены на парковку...

Депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов заявил СМИ, что люди, приложившие серьезные усилия для открытия сухопутных границ, или те, кто призывал к этому, могут быть так или иначе связаны с торговлей наркотиками.

«Среди этих людей могут быть политики, представители прессы, лидеры отдельных партий, которые финансируются через них. Сухие границы являются нужным фактором для поездок обычных граждан в определенные страны в летнее и свободное время. Во всех остальных случаях вопрос открытия сухопутных границ не волнует простых граждан. Лично мне ни в одной обращенной ко мне жалобе не было письма о сухопутных границах».

С 1 апреля будут повышены цены на нескольких автостоянках, расположенных в центре Баку. Информация об этом распространилась в социальных сетях. Почасовые и помесячные ставки показаны в распределенных таблицах. Сообщается, что ежемесячные цены за «парковку» на стоянке «Зимний парк» вырастут с 30 манатов до 80 и 120 манатов. На площади «Азадлыг» месячные пакеты установлены на уровне 100 манатов за 12 часов и 140 манатов за 24 часа.

Эти вопросы в программе «Сложный вопрос» комментирует экономист Натиг Джафарли.

По его словам, правоохранительные органы в Азербайджане со всей серьезностью относятся к исполнению своих обязанностей и закрытость или открытость сухопутных границ никак не коррелирует с наличием наркотрафика. «При пересечении сухопутных границ, люди подвергаются тем же процедурам, проходят такую же проверку, как и в аэропортах. Не может быть, чтобы наркоторговцы не могли преодолевать границу в аэропорту, а сухопутную границу могли», - сказал он отметив, что связь сухопутных границ с наркотрафиком настолько несерьезный аргумент, что не стоит на нем заострять внимания.

Джафарли также отметил, что Сиявуш Новрузов представляет в парламенте жителей НАР, которым незачем жаловаться на закрытие сухопутной границы, поскольку они беспрепятственно пересекают ее. Но это, если разобраться, то это дискриминация - Конституция для одних работает, а для других - нет. Закрытые сухопутные границы вызывают серьезное недовольство. 9 из 10 жителей страны недовольны закрытием сухопутных границ.

По мнению эксперта, закрытие сухопутных границ не только уничтожило приграничную торговлю, лишив заработков десятки тысяч людей, но и способствовало снижению экономической активности в стране в целом.

Что же касается объяснения официальными лицами закрытость сухопутных границ страны соображениями безопасности, то оно выглядит, по меньшей мере, странным, поскольку закрытые границы, свидетельствуют слабости государства.

«Это неправильный подход. Не думаю, что Азербайджан институционально слабее Грузии или Армении, в которых сухопутные границы открыты», - говорит Джафарли.

Касаясь повышения с 1 апреля цен на автостоянках, расположенных в центре Баку, эксперт сказал, что желание максимально освободить центр столицы от автомобилей, понятен. Такой же подход применяется во многих странах мира.

Но параллельно должны были быть предприняты шаги пропагандирующие, утверждающие и поддерживающие это решение.

«По логике, если вы не впускаете автомобили в центр города, то ближе к центру города, на автостоянках и цены должны быть приемлемыми», - заявил Джафарли.

Он отметил, что две расположенные в центре города закрытые автостоянки («Зимний парк» и под площадью «Азадлыг») являются не частными, а собственностью государства. Они построены за счет государственных средств и за счет налогов граждан. И поскольку это не частный сектор, они не могут заявлять - я вложил слишком много средств и хочу окупить расходы. Но, тем не менее, цены повысили.

«При этом городские власти не предложили жителям никаких альтернативных вариантов. Все это вызывает раздражение и недовольство граждан», - сказал эксперт.