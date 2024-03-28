Автобусы и такси в Баку будут определенных цветов

Автобусы и такси в Баку будут определенных цветов

Автобусы и такси в Баку будут определенных цветов

Кабинет министров Азербайджана установил цвета транспортных средств, используемых на регулярных пассажирских перевозках. Соответствующий документ утвержден 28 марта.

Так, транспортные средства на регулярных межрайонных перевозках должны быть белого цвета, а на внутригородских (внутрирайонных) – красного.

При этом, транспортные средства с электрическим двигателем, будут зеленого цвета.

Легковые такси должны быть либо белого, либо красного цветов.

Кроме того, такси должны быть обеспечены ремнями безопасности для всех пассажиров и водителя. Наряду с этим, такси должны соответствовать экологическим стандартам «евро-5».

Запрещается использовать на услугах такси автомобили со сроком эксплуатации более 15 лет.

Новые требования вступают в силу 1 июля 2024 г.