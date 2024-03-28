Снижение учетной ставки не приводит к снижению процентных ставок по кредитам в Азербайджане

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) недавно объявил о снижении учетной ставки с 7,75 до 7,25 процента, сославшись на фактическую инфляцию по сравнению с прогнозируемой, стабилизацию инфляционных ожиданий и изменения баланса рисков. Несмотря на эти усилия, процентные ставки по кредитам в Азербайджане упорно остаются высокими, что требует тщательного изучения факторов, способствующих этому несоответствию.

В последние месяцы годовая инфляция в Азербайджане резко упала примерно до 1 процента, что является заметным снижением, которое обычно может свидетельствовать о благоприятных условиях для снижения процентных ставок по кредитам. Однако сохранение высоких процентных ставок по кредитам на фоне последовательного снижения учетной ставки вызвало вопросы об эффективности механизмов передачи денежно-кредитной политики в стране.

Данные за февраль 2024 года показывают, что банки в Азербайджане предлагали кредиты на сумму от 300 до 150 тысяч манатов, а годовые процентные ставки варьировались от 11 до 16 процентов. Одновременно кредитный портфель банков и других кредитных учреждений вырос на 20,3 процента по сравнению с предыдущим годом, достигнув 24 миллиардов 362,5 миллиона манатов. Несмотря на этот рост, объем просроченных кредитов сократился на 22,2 процента, составив всего 1,9 процента от общего кредитного портфеля.

Руфат Гулиев, член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, пролил свет на тонкости определения процентной ставки по кредиту. В интервью Turan он подчеркнул, что на процентные ставки по кредитам влияют такие факторы, как процентные ставки по депозитам, учетная ставка, доходы банка и связанные с ними риски. Эти соображения в совокупности способствуют установлению процентных ставок по кредитам, что часто приводит к повышению ставок в Азербайджане до 16-17 процентов.

Экономист Натиг Джафарли выразил обеспокоенность по поводу ограниченной роли учетной ставки Центрального банка в формировании кредитного ландшафта страны. В интверьвю Радио Азадлыг он подчеркнул отсутствие надежных экономических институтов и финансовых рынков, ограничивающих влияние инструментов денежно-кредитной политики. Несмотря на колебания учетной ставки, процентные ставки по кредитам остаются в значительной степени неизменными из-за структурных недостатков финансовой системы.

Джафарли выделил два основных фактора, способствующих сохранению высоких процентных ставок по кредитам: повышенные ставки по депозитам и неконкурентоспособность. Высокие ставки по депозитам вынуждают банки поддерживать соответственно высокие процентные ставки по кредитам для покрытия расходов и снижения рисков. Кроме того, отсутствие конкурентоспособности в банковском секторе препятствует усилиям по снижению процентных ставок по кредитам, что требует более широких реформ для создания более конкурентной среды.

Решение проблем, связанных с процентными ставками по кредитам в Азербайджане, требует многогранных решений. Укрепление экономических институтов, стимулирование конкуренции в банковском секторе и облегчение доступа иностранных банков на рынок являются одними из мер, предлагаемых для смягчения сложившейся ситуации с высокими процентными ставками. По мере того как директивные органы будут справляться с этими сложностями, эффективность мер денежно-кредитной политики и их влияние на динамику кредитования будут по-прежнему тщательно изучаться в стремлении создать более благоприятную финансовую среду как для заемщиков, так и для инвесторов.

Необходимо заметить, что снижение учетной ставки Центральным банком Азербайджана не привело к снижению процентных ставок по кредитам, что подчеркивает системные проблемы в финансовой системе страны. Решение этих проблем требует проведения комплексных реформ, направленных на повышение конкурентоспособности, укрепление институтов и создание более благоприятных условий для кредитной деятельности.