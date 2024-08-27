Война «персон нон грата» между ПАСЕ и Азербайджаном...
Баку включил в список «персон нон грата» лиц, голосовавших против азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Об этом заявил официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на комментарии немецкого парламентария Франка Швабе в интервью Радио «Азадлыг».
В своем интервью Франк Швабе заявил, что Азербайджан не заинтересован в членстве в Совете Европы, поскольку страна «не уважает ценности» организации. Он также указал на то, что Азербайджан в очередной раз не пригласил наблюдателей ПАСЕ на выборы в Милли Меджлис и что система управления в Азербайджане сродни советской.
Глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде назвал заявления Швабе «предвзятыми» и «ложными».
Глава делегации Германии в ПАСЕ Франк Швабе раскритиковал решение Баку запретить въезд в страну членам этого органа, проголосовавшим за ограничение полномочий азербайджанской делегации.
«В демократических странах запрет на въезд вводится только в отношении экстремистов и преступников, совершивших насилие», — написал он в социальной сети X.
Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодорос Руссопулос отреагировал на заявление МИД Азербайджана о том, что некоторые члены ПАСЕ объявлены персонами нон грата в Азербайджане.
«Это более чем прискорбный сигнал, который только осложняет нынешнее положение Азербайджана в Совете Европы. Государства-члены взяли на себя обязательство соблюдать демократические стандарты: внесение в черный список тех, кто голосовал по совести, может привести только к противоположному результату», — написал он в своем аккаунте на платформе X.
В программе «Сложный вопрос» своим мнением по поводу данной ситуации поделился правозащитник Фуад Гасанов.
«Это нехороший прецедент», — заявил он, отметив, что на январской сессии ПАСЕ 76 из 90 голосов одобрили резолюцию о лишении азербайджанской делегации права голоса до январской сессии ПАСЕ 2025 года. «Против» этого решения проголосовали всего 10 депутатов, а 4 воздержались», — заявил правозащитник.
По его словам, непонятно, как будут идентифицироваться те, кто проголосовал против азербайджанской делегации, поскольку решения в ПАСЕ принимаются тайным голосованием.
«Насколько уместно включение в список «персон нон грата» лиц, голосовавших против азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), и политическое заявление МИД, и пойдет ли это на пользу Азербайджану?» — задался вопросом Гасанов.
В то же время он считает, что, несмотря на жесткое противостояние Азербайджана и ПАСЕ, право голоса азербайджанской делегации в организации будет восстановлено.
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