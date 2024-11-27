Переговоры по климату в Баку расширяют зеленое финансирование, но не решают проблему отказа от ископаемого топлива

Климатический саммит COP29 завершился в столице Азербайджана соглашением об увеличении в три раза ежегодного зеленого финансирования до 300 миллиардов долларов, что ознаменовало значительный рост финансирования климатических проектов во всем мире. Однако разногласия между странами по поводу отказа от ископаемого топлива помешали достижению консенсуса по одному из важнейших вопросов саммита, говорится в статье Fotbes “Нефтяное лобби и $300 млрд зеленых инвестиций: итоги климатических переговоров в Баку”.

Делегаты из почти 200 стран собрались в Баку с 11 по 24 ноября в рамках Организации Объединенных Наций. Хотя был достигнут прогресс в принятии единой структуры для добровольных углеродных рынков и обеспечении финансовых обязательств, неспособность договориться о сокращении ископаемого топлива подчеркнула глубоко укоренившуюся геополитическую и экономическую напряженность.

Переговоры были омрачены присутствием представителей индустрии ископаемого топлива, на которых присутствовало более 1700 лоббистов, что вызвало обвинения в неправомерном влиянии. Критики утверждали, что это отражает саммит COP28 в Дубае, где были высказаны схожие опасения относительно роли принимающих стран, зависящих от углеводородов.

Ключевым достижением COP29 стало принятие механизма регулирования добровольных рынков углерода, который, как ожидается, стабилизирует и потенциально увеличит цены на углеродные кредиты. Эксперты полагают, что это может стимулировать корпорации инвестировать в проекты по сокращению выбросов, особенно в развивающихся странах.

Более того, ежегодные обязательства развитых стран по финансированию мер по борьбе с изменением климата возрастут со 100 млрд до 300 млрд долларов США, а к 2035 году планируется выделить 1,3 трлн долларов США. Фонды направлены на поддержку развивающихся стран в борьбе с изменением климата, хотя они по-прежнему значительно ниже суммы в 2,4–6 трлн долларов США в год, которая, по оценкам различных экспертных групп, является необходимой.

Китай, крупнейший в мире источник выбросов парниковых газов, отказался от коллективного механизма финансирования, отдав предпочтение двусторонним соглашениям. Его зеленые инвестиции учтены в обещанных 1,3 триллиона долларов, шаг, который некоторые приветствовали, но критиковали за потенциальную фрагментацию глобальных усилий.

Саммит не обошелся без противоречий. Проблемы с правами человека, логистические проблемы и меры безопасности привлекли пристальное внимание. Отсутствие женщин в первоначальном оргкомитете противоречило принципам устойчивости и инклюзивности, что привело к корректировке на поздней стадии. Кроме того, сообщения о плохих условиях общественного транспорта в Баку контрастировали с парком из 160 электробусов, предоставленных участникам саммита.

Скандал в последнюю минуту, связанный с неутвержденными правками в итоговом документе, внесенными саудовским делегатом, еще больше омрачил ход заседания. Правки, направленные на формулировку о поэтапном отказе от ископаемого топлива, были удалены после сопротивления других делегаций.

Защита президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым инвестиций в нефть и газ вызвала резкую критику со стороны защитников климата. Его заявления, в которых углеводороды назывались «даром Бога», подчеркнули глубокий разрыв между странами-производителями нефти и сторонниками быстрого перехода на возобновляемые источники энергии. Несмотря на эту напряженность, не было достигнуто соглашения о сроках или стратегиях поэтапного отказа от угля, нефти и газа.

Хотя COP29 отметила прогресс в финансировании и регулировании рынка углерода, остаются существенные проблемы. Коррупция и неэффективность в развивающихся странах могут помешать эффективному использованию климатических фондов. Эксперты предупреждают, что без надежных механизмов надзора большая часть обещанного финансирования может не достичь намеченных целей.

По мере того, как мир движется к COP30, в центре внимания остается то, как страны будут решать эти затянувшиеся проблемы и можно ли достичь глобального консенсуса по сокращению ископаемого топлива. На данный момент саммит в Баку подчеркивает сложность балансирования экономических интересов с неотложной необходимостью борьбы с климатическим кризисом.