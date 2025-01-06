Разрушенные здания на севере Газы, вид с юга Израиля (Menahem KAHANA) (Menahem KAHANA/AFP/AFP)
Представитель ХАМАС заявил о готовности освободить 34 заложников в рамках обсуждаемой сделки
AFP: В воскресенье официальный представитель ХАМАС заявил, что группировка готова освободить 34 заложника в рамках "первой фазы" потенциальной сделки с Израилем, после того как Израиль заявил, что в Катаре возобновились непрямые переговоры о перемирии и соглашении об освобождении заложников.
Посредники Катар, Египет и Соединенные Штаты в течение нескольких месяцев пытались договориться о прекращении войны. Последняя попытка была предпринята за несколько дней до вступления Дональда Трампа в должность президента Соединенных Штатов 20 января.
Переговоры состоялись в воскресенье, когда Израиль нанес удар по сектору Газа, в результате чего, по данным спасателей, погибли по меньшей мере 23 человека, за почти 15 месяцев войны.
За это время было только одно перемирие - недельная пауза в ноябре 2023 года, во время которой из израильских тюрем были освобождены 80 израильских заложников и 240 палестинцев.
Теперь "ХАМАС согласился освободить 34 израильских заключенных из списка, представленного Израилем в рамках первого этапа сделки по обмену пленными", - заявил представитель палестинских боевиков.
Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявила, что ХАМАС еще не предоставил список заложников для возможного освобождения в соответствии с соглашением.
Представитель ХАМАСА, пожелавший остаться неназванным, поскольку он не был уполномочен обсуждать текущие переговоры со СМИ, сказал, что первоначальный обмен будет касаться всех женщин, детей, стариков и больных пленников, которые все еще находятся в Газе.
Но ХАМАСУ нужно время, чтобы определить их состояние, добавил он.
"ХАМАС согласился освободить 34 заключенных, как живых, так и мертвых", - сказал чиновник. "Однако группировке нужна неделя затишья, чтобы связаться с похитителями и идентифицировать тех, кто жив, и тех, кто мертв".
Во время своего нападения 7 октября 2023 года, которое положило начало войне в Газе, боевики захватили 251 заложника, из которых 96 остаются в Газе. Израильские военные сообщают, что 34 из них погибли.
До комментария официального представителя ХАМАСА не было никакой информации о переговорах, которые обе противоборствующие стороны должны были возобновить в Катаре в выходные.
"Предпринимаются усилия по освобождению заложников, в частности израильской делегации, которая отбыла вчера (в пятницу) на переговоры в Катар", - сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац родственникам заложника в субботу, по данным его офиса.
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