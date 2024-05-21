Бывший министр критикует государственный протокол после крушения вертолета

Садеттин Тантан, бывший министр внутренних дел Турции, поделился своим мнением о недавней катастрофе вертолета с участием бывшего президента Ирана Ибрагима Раиси. Тантан в эксклюзивном интервью информационному агентству Turan рассказал об инциденте, подчеркнув недостатки в протоколах государственной безопасности и поразмыслив о более широкой региональной динамике. Выводы Садеттина Тантана проливают свет на сложную сеть региональной дипломатии и безопасности, подчеркивая вызовы и возможности, которые ожидают Турцию и соседние с ней государства.

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Turan: Как вы оцениваете крушение вертолета, на борту которого находился бывший президент Ирана Ибрагим Рейси, с точки зрения мер безопасности в рамках государственного протокола?

Тантан: Ожидается, что во время государственных визитов меры безопасности будут на самом высоком уровне, а разведывательные службы будут осторожно принимать необходимые меры предосторожности. Учитывая погодные условия, иранской разведке следовало бы выбрать альтернативу вертолету. Хаос и гражданская война, разразившиеся после того, как в 1994 году был сбит самолет президента Руанды Хувеналя Хабьяримана, продемонстрировали, к каким опасным последствиям может привести гибель глав государств. Крушение вертолета в воскресенье выявило явные недостатки в государственном протоколе.

Turan: В своей речи на церемонии у реки Араз в прошлое воскресенье глава государства говорил о дружественных и братских отношениях с Ираном. Обе страны выступают против внешнего вмешательства в регион и подчеркивают необходимость совместного сопротивления. Израиль, страна, вызывающая озабоченность Ирана, имеет очень хорошие отношения с Азербайджаном. Как бы вы прокомментировали эту ситуацию?

Тантан: Между государствами нет постоянной дружбы или вражды. Поддерживать хорошие отношения с соседними странами - это нормально. Позитивные отношения между Израилем и Азербайджаном не должны препятствовать развитию ирано-азербайджанских отношений. Подобно отношениям Турции с Россией и Украиной, Азербайджан может поддерживать тесные связи, как с Ираном, так и с Израилем. Поддержка Израилем Азербайджана во время его военных операций по освобождению земель от армянской оккупации была значительной.

Turan: Вы постоянно подчеркивали важность регионального сотрудничества между Турцией и Ираном. В каких областях Турция и Иран могут сотрудничать после нападения ХАМАСА на Израиль 7 октября 2023 года?

Тантан: У нас не было пограничных конфликтов с Ираном со времен Касри-Ширинского соглашения 1639 года. Развитие отношений между Турцией и Ираном имеет решающее значение для регионального развития. Однако отсутствие доверия к внутренней политике Ирана препятствует прогрессу. Нападение ХАМАСА 7 октября расширило сферу деятельности Израиля, сотрудничество которого с Турцией ограничено. Неспособность Ирана бороться с террористической организацией РПК также наносит ущерб нашим отношениям. Турция и Иран должны сосредоточиться на улучшении торговых отношений для повышения благосостояния своего населения, борьбы с терроризмом и урегулирования региональных конфликтов.

Turan: С момента победы Азербайджана прошло почти четыре года, однако мирное соглашение с Арменией так и не было подписано. Какие условия, по вашему мнению, необходимы для подписания мирного соглашения?

Тантан: Установление всесторонних отношений с международным сообществом необходимо для противодействия попыткам России сохранить региональную гегемонию. Зангезурский коридор должен быть открыт как можно скорее. Турция должна использовать свое влияние для содействия этому.

Turan: Поскольку война между Россией и Украиной продолжается, Великобритания работает над развитием отношений со странами Центральной Азии. Предпринимает ли Турция необходимые шаги в этой области?

Тантан: Турция добивается значительного прогресса благодаря своим НПО, особенно благодаря деятельности TIKA. Однако торговые и военные отношения нуждаются в укреплении. Открытие Зангезурского коридора станет одним из величайших достижений Турции в этой области. Это упростит коммерческую деятельность, и впоследствии необходимо будет развивать военные отношения. Благонамеренные усилия Турции пока не привели к достижению желаемого уровня отношений.