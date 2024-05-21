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(2 часа назад)
На этой фотографии, предоставленной Информационным агентством Исламской Республики IRNA, вертолет, на борту которого находится президент Ирана Ибрагим Раиси

На этой фотографии, предоставленной Информационным агентством Исламской Республики IRNA, вертолет, на борту которого находится президент Ирана Ибрагим Раиси

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Бывший министр критикует государственный протокол после крушения вертолета

Садеттин Тантан, бывший министр внутренних дел Турции, поделился своим мнением о недавней катастрофе вертолета с участием бывшего президента Ирана Ибрагима Раиси. Тантан в эксклюзивном интервью информационному агентству Turan  рассказал об инциденте, подчеркнув недостатки в протоколах государственной безопасности и поразмыслив о более широкой региональной динамике. Выводы Садеттина Тантана проливают свет на сложную сеть региональной дипломатии и безопасности, подчеркивая вызовы и возможности, которые ожидают Турцию и соседние с ней государства.

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Turan: Как вы оцениваете крушение вертолета, на борту которого находился бывший президент Ирана Ибрагим Рейси, с точки зрения мер безопасности в рамках государственного протокола?

Тантан: Ожидается, что во время государственных визитов меры безопасности будут на самом высоком уровне, а разведывательные службы будут осторожно принимать необходимые меры предосторожности. Учитывая погодные условия, иранской разведке следовало бы выбрать альтернативу вертолету. Хаос и гражданская война, разразившиеся после того, как в 1994 году был сбит самолет президента Руанды Хувеналя Хабьяримана, продемонстрировали, к каким опасным последствиям может привести гибель глав государств. Крушение вертолета в воскресенье выявило явные недостатки в государственном протоколе.

Turan: В своей речи на церемонии у реки Араз в прошлое воскресенье глава государства говорил о дружественных и братских отношениях с Ираном. Обе страны выступают против внешнего вмешательства в регион и подчеркивают необходимость совместного сопротивления. Израиль, страна, вызывающая озабоченность Ирана, имеет очень хорошие отношения с Азербайджаном. Как бы вы прокомментировали эту ситуацию?

Тантан: Между государствами нет постоянной дружбы или вражды. Поддерживать хорошие отношения с соседними странами - это нормально. Позитивные отношения между Израилем и Азербайджаном не должны препятствовать развитию ирано-азербайджанских отношений. Подобно отношениям Турции с Россией и Украиной, Азербайджан может поддерживать тесные связи, как с Ираном, так и с Израилем. Поддержка Израилем Азербайджана во время его военных операций по освобождению земель от армянской оккупации была значительной.

Turan: Вы постоянно подчеркивали важность регионального сотрудничества между Турцией и Ираном. В каких областях Турция и Иран могут сотрудничать после нападения ХАМАСА на Израиль 7 октября 2023 года?

Тантан: У нас не было пограничных конфликтов с Ираном со времен Касри-Ширинского соглашения 1639 года. Развитие отношений между Турцией и Ираном имеет решающее значение для регионального развития. Однако отсутствие доверия к внутренней политике Ирана препятствует прогрессу. Нападение ХАМАСА 7 октября расширило сферу деятельности Израиля, сотрудничество которого с Турцией ограничено. Неспособность Ирана бороться с террористической организацией РПК также наносит ущерб нашим отношениям. Турция и Иран должны сосредоточиться на улучшении торговых отношений для повышения благосостояния своего населения, борьбы с терроризмом и урегулирования региональных конфликтов.

Turan: С момента победы Азербайджана прошло почти четыре года, однако мирное соглашение с Арменией так и не было подписано. Какие условия, по вашему мнению, необходимы для подписания мирного соглашения?

Тантан: Установление всесторонних отношений с международным сообществом необходимо для противодействия попыткам России сохранить региональную гегемонию. Зангезурский коридор должен быть открыт как можно скорее. Турция должна использовать свое влияние для содействия этому.

Turan: Поскольку война между Россией и Украиной продолжается, Великобритания работает над развитием отношений со странами Центральной Азии. Предпринимает ли Турция необходимые шаги в этой области?

Тантан: Турция добивается значительного прогресса благодаря своим НПО, особенно благодаря деятельности TIKA. Однако торговые и военные отношения нуждаются в укреплении. Открытие Зангезурского коридора станет одним из величайших достижений Турции в этой области. Это упростит коммерческую деятельность, и впоследствии необходимо будет развивать военные отношения. Благонамеренные усилия Турции пока не привели к достижению желаемого уровня отношений.

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