Зеленский позвонил Алиеву
Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как сообщила пресс-служба азербайджанского президента, в ходе телефонного разговора главы государств обсудили вопросы региональной безопасности и двустороннего сотрудничества в энергетической, торговой и других сферах.
Было отмечено, что соответствующим структурам обеих стран будут даны соответствующие поручения в связи с реализацией совместных проектов сотрудничества.
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