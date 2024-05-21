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(2 часа назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Зеленский позвонил Алиеву

Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщила пресс-служба азербайджанского президента, в ходе телефонного разговора главы государств обсудили вопросы региональной безопасности и двустороннего сотрудничества в энергетической, торговой и других сферах.

Было  отмечено, что соответствующим структурам обеих стран будут даны соответствующие поручения в связи с реализацией совместных проектов сотрудничества.

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