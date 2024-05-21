Зеленский позвонил Алиеву

Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщила пресс-служба азербайджанского президента, в ходе телефонного разговора главы государств обсудили вопросы региональной безопасности и двустороннего сотрудничества в энергетической, торговой и других сферах.

Было отмечено, что соответствующим структурам обеих стран будут даны соответствующие поручения в связи с реализацией совместных проектов сотрудничества.