Инцидент, в результате которого погиб президент Ирана: несчастный случай или диверсия?

Крушение вертолета 19 мая, в результате которого погибли президент Ирана Ибрагим Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амир Абдуллахиян, стало главной темой обсуждения на мировой политической арене. Пока следователи и аналитики бьются над ответами, главный вопрос остается открытым: был ли это трагический несчастный случай или преднамеренная диверсия?

Мехса Мехдили, политолог, родом из иранского Азербайджана, а ныне проживающая в Турции, исследовала этот вопрос в программе "Сложный вопрос". Анализ Мехдили посвящен сложностям политического поля Ирана и потенциальным причинам авиакатастрофы.

По словам Мехдили, политическая система Ирана устроена таким образом, что президент выступает в первую очередь в качестве исполнителя указаний Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Таким образом, сам режим вряд ли претерпит существенные изменения, кроме замены Раиси другим номинальным главой.

"Режим не претерпит никаких особых изменений, за исключением того, что кто-то другой займет пост президента вместо Ибрагима Раиси", - заявил Мехдили.

Мехдили не исключает возможности того, что катастрофа была не просто несчастным случаем, вызванным неблагоприятными погодными условиями. Она поднимает важный вопрос о решении перевезти Раиси вертолетом в Тебриз, который находится менее чем в 200 километрах от Худаферина.

"Почему они решили доставить Раиси в Тебриз, который находится менее чем в двухстах километрах от Худаферина, не на машине, а на вертолете? Этому нет разумного объяснения", - размышлял Мехдили.

Она предполагает, что авиакатастрофа могла стать результатом внутриполитической борьбы, особенно учитывая преклонный возраст верховного лидера Хаменеи. Раиси рассматривался как потенциальный преемник, но фракции в окружении Хаменеи поддерживают его сына Моджтабу Хаменеи в качестве следующего верховного лидера.

"Моджтаба Хаменеи, сын верховного лидера Ирана Али Хаменеи, станет главным кандидатом на пост преемника своего отца после гибели президента Ибрагима Раиси в авиакатастрофе", - отметил Мехдили.

Вопреки некоторым распространенным представлениям, Мехдили утверждает, что Раиси не был реальным претендентом на роль верховного лидера, указывая на его непопулярность из-за его жесткого пребывания на посту генерального прокурора Ирана.

"Обещание КСИР отомстить за смерть Раиси является попыткой переложить ответственность за свои ошибки на внешние силы", - сказал Мехдили.

Мехдили прогнозирует, что КСИР воспользуется этим инцидентом для укрепления своей власти в Иране под предлогом защиты от внешних угроз.

По мере продолжения расследования истинная природа крушения вертолета остается неясной. Был ли это трагический несчастный случай или зловещий акт саботажа, этот инцидент, несомненно, усилил политическую нестабильность в Иране и поднял важные вопросы о будущем руководстве Исламской Республики.