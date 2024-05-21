Визит командующего Сухопутными войсками Турции

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Турции Сельчуком Байрактароглу.

Как сообщила пресс-служба минобороны, на встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества в военной, военно-технической областях и вопросы региональной безопасности.

Турецкая делегация также встретилась с начальником Генерального штаба Азербайджанской армии Керимом Велиевым и советником министра обороны Бахтияром Эрсаем.

Кроме того, турецкие военные встретились с замминистра обороны, командующий Сухопутными войсками Азербайджана Хикметом Мирзоевым.

На встрече была подчеркнута важность проведения совместных военных учений в целях повышения профессионализма военнослужащих обеих стран и обмена опытом, состоялся обстоятельный обмен мнениями по ряду других вопросов.

