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(2 часа назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Визит командующего Сухопутными войсками Турции

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Турции Сельчуком Байрактароглу.

Как сообщила пресс-служба минобороны, на встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества в военной, военно-технической областях и вопросы региональной безопасности.

Турецкая делегация также встретилась с начальником Генерального штаба Азербайджанской армии Керимом Велиевым и советником министра обороны Бахтияром Эрсаем.

Кроме того, турецкие военные встретились с замминистра обороны, командующий Сухопутными войсками Азербайджана Хикметом Мирзоевым.

На встрече была подчеркнута важность проведения совместных военных учений в целях повышения профессионализма военнослужащих обеих стран и обмена опытом, состоялся обстоятельный обмен мнениями по ряду других вопросов.
 

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