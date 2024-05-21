Синоптики предупреждают о резком изменении погодных условий
Синоптики предупреждают о резком изменении погодных условий
В среду, 22 мая в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Вечером в некоторых частях полуострова возможны кратковременные осадки. Будет преобладать северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит +12 +16°, днем +20 +25°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.
При этом синоптики прогнозируют 22-23 мая в горных и предгорных районах местами осадки, а с 24 по 27 мая в других отдельных местностях.
Местами осадки будет носить ливневой характер, выпадет град, в высокогорье есть вероятность снега.
Начиная с дневных часов 24 мая до середины дня 26 мая в отдельных местах скорость восточного ветра будет достигать 23-28 м/с.
Ожидается повышение водности в реках Кура, Араз, Ганых и Габырры.
В горах Большого и Малого Кавказа, Лянкяран-Астаринской зоны ожидаются кратковременные паводки и сели.
Отметим, что на сайте Национальной гидрометеорологической службы оповещение об осадках и ветреной погоде в ближайшие дни, маркировано красным цветом, что означает предупреждение об экстремальный рисках, вызываемых штормами, бурями и ураганами.
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