Синоптики предупреждают о  резком изменении погодных условий

В среду, 22 мая в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Вечером в некоторых частях полуострова возможны кратковременные осадки. Будет преобладать северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит +12 +16°, днем +20 +25°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

При этом синоптики прогнозируют 22-23 мая в горных и предгорных районах местами осадки, а с 24 по 27 мая в других отдельных местностях.

Местами осадки будет носить ливневой характер, выпадет град, в высокогорье есть вероятность снега.

Начиная с дневных часов 24 мая до середины дня 26 мая в отдельных местах скорость восточного ветра будет достигать 23-28 м/с.

Ожидается повышение водности в реках Кура, Араз, Ганых и Габырры.

В горах Большого и Малого Кавказа, Лянкяран-Астаринской зоны ожидаются кратковременные паводки и сели.

Отметим, что на сайте Национальной гидрометеорологической службы оповещение об осадках и ветреной погоде в ближайшие дни, маркировано красным цветом, что означает предупреждение об экстремальный рисках, вызываемых штормами, бурями и ураганами.