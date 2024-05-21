В Нахчыване задержан активист ПНФА

В Шарурском районе Нахчыванской автономной республики (НАР) задержан местный активист Партии Народного Фронта Азербайджана (ПНФА) Имран Гурбанов.

Об этом Turan сообщил глава Нахчыванской региональной организации ПНФА Яшар Багирсой.

Гурбанов сегодня позвонил Багирсою и сообщил, что его увозят в Шарурский районный отдел полиции.

По словам Багирсоя, Гурбанлы более 20 лет находится на заработках в Турции и в НАР приезжает на короткие периоды, чтобы повидаться с семьей.

«И сейчас, 18 мая он приехал, чтобы проведать свою семью. Мы считаем, что его задержали в связи с публикациями в социальных сетях», - сказал Багирсой.

В МВД НАР подтвердили задержание Гурбанова.

«Да, это лицо задержано, ведется расследование», - сказали Turan в ведомстве, не уточнив, однако чем вызвано расследование.