Дж.Байрамов провел телефонный разговор с и.о. главы МИД Ирана

Во вторник, 21 мая состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с исполняющим обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани.

Как сообщили в азербайджанском МИД, Байрамов выразил глубокие соболезнования по поводу гибели президента, министра иностранных дел и других официальных лиц Ирана в результате крушения вертолета.

В ходе телефонного разговора была отмечено важность выполнения договоренностей, достигнутых на встрече лидеров двух стран 19 мая, в том числе запуска «стратегических проектов», продолжения совместных усилий для реализации планов в областях транспорта, экономики и энергетики.

Также были затронуты вопросы восстановления работы посольства Азербайджана в Иране.

Кани выразил признательность за посещение президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым посольства Ирана для выражения соболезнований, а также письма с соболезнованиями от министра иностранных дел и других официальных лиц Азербайджана.

В Тегеране это расценивается как «знак высокого уважения».