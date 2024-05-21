Дж.Байрамов провел телефонный разговор с и.о. главы МИД Ирана
Дж.Байрамов провел телефонный разговор с и.о. главы МИД Ирана
Во вторник, 21 мая состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с исполняющим обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани.
Как сообщили в азербайджанском МИД, Байрамов выразил глубокие соболезнования по поводу гибели президента, министра иностранных дел и других официальных лиц Ирана в результате крушения вертолета.
В ходе телефонного разговора была отмечено важность выполнения договоренностей, достигнутых на встрече лидеров двух стран 19 мая, в том числе запуска «стратегических проектов», продолжения совместных усилий для реализации планов в областях транспорта, экономики и энергетики.
Также были затронуты вопросы восстановления работы посольства Азербайджана в Иране.
Кани выразил признательность за посещение президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым посольства Ирана для выражения соболезнований, а также письма с соболезнованиями от министра иностранных дел и других официальных лиц Азербайджана.
В Тегеране это расценивается как «знак высокого уважения».
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