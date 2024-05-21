В Азербайджане пастух погиб, подорвавшись на мине

В Азербайджане пастух погиб, подорвавшись на мине

В Тертерском районе Азербайджана погиб пастух, подорвавшись на мине.

Инцидент произошел близ бывшей линии соприкосновения войск на территории села Гасангая Тертерского района, говорится в совместной сообщении генеральной прокуратуры, МВД Азербайджана и национального агентства по разминированию (ANAMA).

Гаджиев Арзу Наджаф оглу, 1965 г.р. попал на мину во время выпаса скота.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, по факту в Тертерской районной прокуратуры проводится расследование, далее говорится в пресс-релизе.

Генпрокуратура, МВД и ANAMA призвали граждан соблюдать меры безопасности и внимательно относиться к указателям о минной опасности.

После окончания 44-дневной войны 2020 года, согласно официальным данным, в результате взрыва мин и неразорвавшихся боеприпасов пострадали 361 граждан Азербайджана. При этом 68 погибли, 293 получили травмы. Среди погибших 53 мирных жителя и 15 военных.