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(2 часа назад)
В Азербайджане пастух погиб, подорвавшись на мине

В Азербайджане пастух погиб, подорвавшись на мине

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Азербайджане пастух погиб, подорвавшись на мине

В Тертерском районе Азербайджана погиб пастух, подорвавшись на мине.

Инцидент произошел близ бывшей линии соприкосновения войск на территории села Гасангая Тертерского района, говорится в совместной сообщении генеральной прокуратуры, МВД Азербайджана и национального агентства по разминированию  (ANAMA).

Гаджиев Арзу Наджаф оглу, 1965 г.р. попал на мину во время выпаса скота.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, по факту в Тертерской районной прокуратуры проводится расследование,  далее говорится в пресс-релизе.

Генпрокуратура, МВД и ANAMA призвали граждан соблюдать меры безопасности и  внимательно относиться к указателям о минной опасности.

После окончания 44-дневной войны 2020 года, согласно официальным данным,  в результате взрыва мин и неразорвавшихся боеприпасов пострадали 361 граждан Азербайджана. При этом 68 погибли, 293 получили травмы. Среди погибших 53 мирных жителя и 15 военных.

 

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