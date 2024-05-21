Суд продлил сроки предварительного заключения двух журналистов
Суд продлил сроки предварительного заключения двух журналистов
Сабаильский районный суд Баку 21 мая продлил сроки предварительного заключения руководителя Интернет-телевидения “Kanal 13” Азиза Оруджева и сотрудника этой же медиаструктуры Шамо Эминова еще на 1 месяц. Об этом Turan сообщили родственники журналистов.
По их словам, на решения суда будут поданы апелляционные жалобы.
Напомним, что Азиз Оруджев был задержан 27 ноября 2023 г. и обвинен в незаконном строительстве и суд арестовал его на три месяца.
19 декабря ему было предъявлено новое обвинение - по ст. 206.3.2 (контрабанда по предварительному сговору группой лиц) УК. Оруджеву грозит до 8 лет лишения свободы.
Азиз Оруджев уже был осужден в 2017 году на 6 лет лишения свободы по обвинению в незаконном предпринимательстве. В 2018 году Верховный суд пересмотрел наказание и отменил обвинение.
** Сотрудничающий с Kanal-13 журналист-фрилансер Шамо Эминов был задержан 22 декабря и арестовал на три месяца по обвинению в «контрабанде иностранной валюты по предварительному сговору группой лиц» (статья 206.3.2 УК Азербайджана).
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