Известный турецкий специалист по стратегии: ”Нет ничего естественнее защиты Азербайджаном своих национальных интересов"

В интервью информационному агентству Turan президент Центра стратегических исследований Башкентского (Столичного ) университета в Анкаре Эрджан Читлиоглу поделился своим мнением об участии Турции в палестино-израильском конфликте, динамике азербайджано-турецких отношений и более широких геополитических событиях.

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Turan: В какой степени Турция смогла вмешаться в новый палестино-израильский конфликт, начавшийся 7 октября? Могут ли тесные отношения Азербайджана с Израилем негативно повлиять на его отношения с Турцией, несмотря на некоторое общественное недовольство в Турции?

Читлиоглу: Турция с самого начала была в авангарде международной реакции на действия Израиля. Позиция Турции была очевидна благодаря ее активному участию в ООН и Европейском союзе, а также подаче жалобы в Международный уголовный суд и расширению санкций против Израиля. Эти действия подчеркивают стратегический и планомерный подход Турции. Кроме того, обращает на себя внимание резкая реакция Турции на двойные стандарты Запада. Хотя государства могут создавать тесные союзы и стратегические партнерства, их внешняя политика не всегда должна быть согласована. Общественные настроения могут быть эмоциональными, но действия государства должны основываться на холодной стратегической логике. Поэтому для Азербайджана, как для независимой страны, вполне естественно защищать свои национальные интересы, даже если они иногда расходятся с общественным мнением Турции.

Turan: После того, как Конгресс США одобрил пакет помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов, число нападений со стороны России увеличилось. Как вы интерпретируете это развитие событий?

Читлиоглу: Россия уже давно готовится к летнему наступлению. Учитывая подкрепления украинской армии и поставки боеприпасов из Соединенных Штатов и стран Запада, усилия России по достижению стратегических результатов предсказуемы и соответствуют ее более широким целям. Эту эскалацию можно рассматривать как часть всеобъемлющей стратегии России.

Turan: Считаете ли вы, что усилия Армении по быстрому дистанцированию от России и интеграции с Западом и НАТО увенчаются успехом?

Читлиоглу: Учитывая, что границы Армении по-прежнему охраняются российскими войсками, вероятность интеграции в западные институты, особенно в НАТО, невелика, даже если Запад сильно этого желает. Нынешние условия не способствуют такому сдвигу, поскольку это существенно изменило бы стратегический баланс на Кавказе.

Turan: После Сорокачетырехдневной войны Азербайджан и Армения все еще не подписали мирный договор. Недавно министры иностранных дел обеих стран встретились по инициативе Казахстана. Что вы думаете об этом процессе? Почему до сих пор не подписано мирное соглашение?

Читлиоглу: Чтобы мирное соглашение было жизнеспособным, Армения должна безоговорочно отказаться от своих претензий и целей в отношении Нагорного Карабаха, и это должно быть принято ее общественностью. Учитывая затяжные психологические последствия поражения, это сложная перспектива для Армении. Кроме того, страны, которые стремятся натравить Армению на Азербайджан, должны прекратить подобную деятельность и работать над укреплением долгосрочного мира.

Turan: Поскольку НАТО завершает свое расширение на север после присоединения Швеции и Финляндии, как это повлияет на позиции России, как в Балтийском море, так и в Арктике?

Читлиоглу: Вступление Швеции и Финляндии в НАТО усилило обеспокоенность России, что может привести к будущим кризисам. Стратегическое значение Арктики из-за ее морских путей и природных ресурсов возросло. Россия уже установила значительное военное присутствие в Арктическом регионе, укрепляя свое стратегическое преимущество. Москва вряд ли откажется от этого преимущества и, скорее всего, будет сопротивляться усилению НАТО в регионе, еще больше укрепляя свои позиции.