ASCO внедряет «EcoPilot» для минимизации выбросов углерода

Азербайджанское Каспийское морское пароходство (ASCO) установило систему EcoPilot компании QTAGG из ОАЭ для сокращения расхода топлива и выбросов парниковых газов, сообщил в среду коммерческий директор QTAGG Пер Остерберг на мероприятии «Путешествие в будущее: декарбонизация в морском секторе для устойчивого завтрашнего дня».

По словам Эстерберга, система EcoPilot оптимизирует маршруты и скорости судов, контролирует работу двигателей и обеспечивает экологически эффективное судоходство. Технологические решения QTAGG направлены на минимизацию потерь энергии в судовых двигательных установках, а ее дочерняя компания Vigil разрабатывает инновационные решения для морских служб, строительства судов и технического оборудования для отрасли.

ASCO взяла на себя обязательство достичь нулевых выбросов парниковых газов к 2050 году. Стратегия включает в себя:

2024–2027 гг .: обновление примерно половины парка.

.: обновление примерно половины парка. 2027–2030 гг .: Строительство или приобретение судов, работающих на метаноле, и модернизация существующих.

.: Строительство или приобретение судов, работающих на метаноле, и модернизация существующих. 2030–2040 гг .: Переход на экологически чистые виды топлива для сокращения выбросов на 70–80 % по сравнению с уровнем 2008 года.

.: Переход на экологически чистые виды топлива для сокращения выбросов на 70–80 % по сравнению с уровнем 2008 года. К 2050 году : полный переход на альтернативные виды топлива для гарантии нулевых выбросов.

Поэтапный подход ASCO подчеркивает ее приверженность устойчивым методам морского судоходства, соответствующим мировым тенденциям декарбонизации в судоходной отрасли.