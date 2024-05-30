Азербайджан борется с экономическим спадом на фоне проблем нефтяного сектора

Экономика Азербайджана столкнулась со значительным замедлением в 2023 году, когда в 2022 году темпы роста резко упали с 4,6% до 1,1%. Это вызвало у правительства опасения и побудило к поиску путей избежания ловушки среднего дохода, утверждается в статье «Может ли экономика Азербайджана попасть в ловушку среднего дохода?» экономиста Губада Ибадоглу.

Прошлогоднее отставание экономического роста, который оказался ниже среднемировых показателей, средних показателей по Южному Кавказу и Центральной Азии, побудило политиков к выработке стратегий предотвращения стагнации. В докладе Всемирного банка об экономике Европы и Центральной Азии прогнозируется умеренный экономический рост Азербайджана на уровне 2,3% в 2024 году и 2,4% в 2025 и 2026 годах. Однако этот прогноз был пересмотрен в сторону понижения на 0,1 процентных пункта по сравнению с предыдущими прогнозами.

Борьба Азербайджана с экономическим спадом усугубляется неуклонным увеличением численности населения, что приводит к снижению ВВП на душу населения. Несмотря на то, что с 1990 по 2024 год ВВП на душу населения составлял в среднем 3 156,6 долл., ему не удалось восстановиться после пика в 7 990,8 долл. в 2014 году, отчасти из-за девальвации национальной валюты в 2015 году.

Снижение темпов экономического роста и доходов на душу населения сигнализирует о риске попадания в ловушку среднего дохода, что требует принятия срочных мер по повышению конкурентоспособности ненефтяного сектора. Это включает в себя создание благоприятных условий для свободной рыночной экономики, верховенства закона и борьбы с монополистической практикой.

Проблемы, с которыми сталкивается экономика Азербайджана, во многом обусловлены ее сильной зависимостью от нефтяного сектора. Снижение добычи нефти с 51 млн тонн в 2010 году до 30,2 млн тонн в 2023 году в сочетании с вялым ростом в ненефтяном секторе негативно сказалось на общих экономических показателях.

В 2023 году на долю горнодобывающего сектора, в котором доминируют нефть и газ, приходилось 67,4% промышленного производства и 40,5% ВВП страны. Несмотря на небольшое увеличение добычи газа, добыча нефти сократилась, что сказалось на доходах от экспорта, которые в значительной степени зависят от энергетического сектора.

Тенденция снижения добычи нефти на месторождении Азери-Чыраг-Гюнешли (АЧГ), основном нефтяном месторождении Азербайджана, была очевидна в течение последних двух десятилетий. С тех пор пиковое производство в 2010 году резко сократилось на 44,5%, что усугублялось отсутствием значительного увеличения производства в других странах.

Предпринимаются усилия по стабилизации добычи нефти, включая строительство платформы в Центрально-Восточном Азербайджане (ACE). Однако наблюдаемая негативная тенденция указывает на сохранение проблем в ближайшие годы, что требует проведения комплексных политических реформ для диверсификации экономики и снижения зависимости от нефтяных доходов.

Снижение добычи нефти создает серьезные финансовые и монетарные проблемы для Азербайджана, что требует проведения адаптивной политики для преодоления экономических трудностей и обеспечения устойчивого роста в долгосрочной перспективе.