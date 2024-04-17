Азербайджан борется с сокращением ненефтяного экспорта: выясняем причины спада

Экспорт электроэнергии в Азербайджан сократился более чем в шесть раз

Стремясь диверсифицировать свой экономический портфель и уменьшить зависимость от доходов от нефти и газа, Азербайджан уже давно придерживается стратегий, направленных на укрепление ненефтяного сектора. Однако последние статистические данные рисуют тревожную картину спада в секторе, поднимая вопросы об эффективности этих усилий и основных факторах, лежащих в основе экономического спада.

Согласно данным, опубликованным Государственным комитетом по статистике, ненефтяной экспорт Азербайджана за первые три месяца текущего года сократился на ошеломляющие 26 процентов - с 912 миллионов долларов до 674 миллионов долларов. Это значительное сокращение подчеркивает сохраняющиеся проблемы, с которыми сталкиваются усилия страны по избавлению от зависимости от доходов от продажи углеводородов.

Несмотря на официальное молчание Кабинета министров по этому вопросу, депутат Вугар Байрамов в интервью Радио Азадлыг пролил свет на приверженность правительства диверсификации структуры экспорта, подчеркнув важность увеличения вклада ненефтяного сектора в ключевые макроэкономические показатели, такие как ВВП, общий объем экспорта и доходы бюджета. Хотя в некоторых областях были достигнуты определенные успехи, такие как увеличение доли ненефтяного сектора в ВВП и доходах бюджета, сокращение ненефтяного экспорта по-прежнему вызывает серьезную озабоченность.

Байрамов объясняет спад ненефтяного экспорта несколькими факторами, главным из которых является сокращение экспорта электроэнергии и алкогольных/безалкогольных напитков. Колебания покупательной способности и обменных курсов валют на ключевых экспортных рынках в сочетании с более широким замедлением инфляционных тенденций в регионе еще больше усугубили этот спад.

Более того, сильная зависимость Азербайджана от ограниченного числа экспортных направлений, особенно России и Турции, подчеркивает настоятельную необходимость диверсификации экспортных рынков. Байрамов подчеркивает важность выхода на новые рынки, в том числе в Европейском союзе и регионе Персидского залива, для снижения рисков, связанных с чрезмерной зависимостью от конкретных торговых партнеров.

Экономист Рашад Гасанов углубляется в нюансы спада, выделяя методологические соображения и проблемы, связанные с конкретным сектором. Гасанов отмечает, что некоторые продукты, такие как электроэнергия и полиэтилен, которые получают из нефти и газа, включены в статистику ненефтяного экспорта, что затрудняет оценку истинных показателей ненефтяного экспорта.

Кроме того, Гасанов указывает на сокращение экспорта из горнодобывающей промышленности, в частности золота, который сократился более чем на 55 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он подчеркивает важность привлечения иностранных инвестиций в несырьевые секторы, подчеркивая необходимость фундаментальных реформ для создания более благоприятных условий для диверсификации и роста экономики.

По мере того, как Азербайджан преодолевает сложности экономической диверсификации и стремится снизить свою зависимость от доходов от нефти и газа, решение основных структурных и институциональных проблем, стоящих перед ненефтяным сектором, остается первостепенной задачей. Только благодаря согласованным усилиям по повышению прозрачности, привлечению иностранных инвестиций и осуществлению значимых реформ Азербайджан сможет наметить курс на создание более устойчивой и диверсифицированной экономики, способной противостоять будущим вызовам.