Блогер Джамиль Мамедли приговорен к 6 годам тюрьмы

В Сумгайытском суде по тяжким преступлениям 17 апреля завершился судебный процесс по делу блогера Джамиля Мамедли.

Мамедли был арестован в августе 2023 г. по обвинению по ст. 221.2.2 (хулиганство, совершенное группой лиц), 182.2.1 (вымогательство путем угроз имущества) и 178.2 (мошенничество, совершенное группой лиц) УК Азербайджана.

Сегодня суд снял обвинение в «вымогательстве», но признал виновным в «мошенничестве» и «хулиганстве» и приговорил его к 6 годам 12 дням лишения свободы.

В своем последнем слове Мамедли отверг обвинения. При этом, он признал, что инцидент с хулиганством после ДТП действительно имел место, но он не причинял ущерба здоровью потерпевших. Одновременно, в суде потерпевшие отказались от претензий к нему.

Мамедли заявил, что уголовное дело против него было заведено с целью наказать за репортажи в социальных сетях с разоблачением незаконных действия чиновников в северном регионе страны.

Защита намерена обжаловать приговор.

Мамедли ранее сотрудничал с азербайджанской службой «Радио Свобода». В последние годы он публиковался в основном в социальных сетях. При этом, против него было подано несколько исков о диффамации, в том числе со стороны бывшего главы Губинского района. По этим искам Мамедли был приговорен к исправительным работам. Мамедли был признан местными правозащитниками политзаключенным.