«Грузинская мечта» приняла закон «об иноагентах» в первом чтении
«Грузинская мечта» приняла закон «об иноагентах» в первом чтении
На фоне продолжающихся масштабных акций протеста члены правящего большинства в парламенте «Грузинская мечта» приняли 17 апреля российский закон в первом чтении.
Впервые аналогичный законопроект был принят правящей партией в прошлом в марте 2023 года, однако после протестов законопроект был провален во втором чтении. После этого правительство пообещало народу, что к этому закону они больше не вернутся. Однако ровно через год тот же закон, но под другим названием, был инициирован вновь.
Принятие российского закона было расценено как угроза евроинтеграции страны всеми международными партнерами и лидерами дружественных стран. Против принятия закона выступили представители самых разных сфер – спортсмены, актеры, режиссеры, писатели, представители академической сферы, студенты и другие.
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